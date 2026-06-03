¿Cuántas personas caben en el Estadio Guadalajara? Impresionante capacidad del Akron para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

¿Cuál es su capacidad? Estamos a tan sólo ocho días de qué comience la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y uno de los recintos que se encuentra bajo los reflectores internacionales es el famoso Estadio de Akron de Guadalajara que durante este magno evento del futbol, es reconocido oficialmente como el Estadio Guadalajara.

Miles de aficionados, se preguntan cuántas personas pueden ingresar al inmueble que será sede de varios encuentros mundialistas, además de que comunmente es el hogar de las Chivas del Guadalajara, y la respuesta confirma que se trata de los estadios más importantes y modernos de México.

La Casa del Guadalajara está lista para la Copa del Mundo 🏟️✅ pic.twitter.com/cXkcjWTIIB — Estadio AKRON (@EstadioAKRON) May 15, 2026

¿Cuál es la capacidad del Estadio Guadalajara?

De acuerdo con la información oficial, el Estadio Akron en Guadalajara cuenta con la capacidad para más de 46 mil espectadores en eventos deportivos, sin embargo diversas fuentes especializadas, además de documentos relacionados con el Mundial 2026, señalan que el recinto puede albergar entre 49 mil 800 y 49 mil 850 aficionados, dependiendo de la configuración utilizada para cada evento.

Para esta Copa Mundial de la FIFA 2026™, la capacidad prevista será cercana a los 49 mil 850 asistentes, convirtiéndolo en una de las sedes mundialistas más grandes en México.

LISTO EL ESTADIO AKR... GUADALAJARA!!! 🤩🇲🇫

Así luce el ahora Estadio Guadalajara listo para recibir la justa mundialista!!!

🤪🇦🇹🤪🇲🇽🤪 pic.twitter.com/1AAxZ2GBuV — Soy Chiva... ¿Y que? (@soychiva_yque) June 2, 2026

¿En dónde está ubicado el Estadio de Guadalajara?

Este inmuebles se encuentra en el municipio de Zapopan dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara en el Estado de Jalisco. Este coloso fue inaugurado en julio de 2010, y desde entonces es la casa del equipo Club Deportivo Guadalajara; su diseño arquitectónico está inspirado en un volcán cubierto de vegetación, lo que le ha convertido en uno de los estadios más reconocibles de América Latina.

¿Qué partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se juegan en el Estadio Guadalajara?

El Estadio de Guadalajara será una de las tres sedes mexicanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, junto con el Estadio Ciudad de México y el Estadio Monterrey.

Este inmueble albergará cuatro partidos del Mundial 2026 y entre los encuentros confirmados se destaca el partido de la Selección de México frente a su símil de Corea del Sur, perteneciente a la fase de grupos (programado para el próximo jueves 18 de junio de 2026), además de que recibirá otros encuentros internacionales que traerán a miles de aficionados en todo el mundo.

¿Por qué el Aarón es uno de los estadios más modernos de México?

Más allá de su capacidad este inmueble se destaca por sus características sustentables, ya que cuenta con sistemas de captación de agua pluvial, reutilización de agua, iluminación, eficiente y más de 120 mil metros cuadrados de áreas verdes.

Con casi 50 mil espectadores en sus tribunas, el Estadio Guadalajara se prepara para convertirse en uno de los escenarios más importantes del fútbol global durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.