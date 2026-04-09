¿Quién es Katia Itzel García Mendoza? La árbitra mexicana que hará historia en el Mundial 2026

Katia Itzel García Mendoza está a punto de escribir su nombre en la historia del futbol. La joven árbitra mexicana fue seleccionada para participar en la Copa Mundial 2026, convirtiéndose en la primera mujer mexicana en desempeñarse como árbitra central en un Mundial varonil.

Su designación no solo representa un logro personal, sino también un avance significativo para la inclusión y el crecimiento del arbitraje femenino en el futbol internacional.

¿Quién es Katia Itzel García Mendoza?

Katia Itzel García Mendoza es egresada de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública y también alumna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su perfil combina el conocimiento académico con una destacada carrera dentro del arbitraje profesional.

Además, fue reconocida con el Premio Nacional del Deporte 2024, lo que confirma su impacto y nivel dentro del deporte mexicano. Su llegada al Mundial 2026 la coloca entre un grupo selecto de árbitras que han logrado romper barreras en el futbol internacional.

Katia Itzel y su lugar en la historia del futbol

Con su participación, Katia Itzel se convertirá en la cuarta mujer en la historia en arbitrar como central en un Mundial varonil. Antes que ella lo lograron Stéphanie Frappart (Francia), Salima Mukasanga (Ruanda) y Yoshimi Yamashita (Japón), quienes participaron en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Además, será la tercera árbitra del continente americano con experiencia mundialista, luego de que Neuza Back (Brasil) y Karen Díaz (México) participaran como asistentes en Qatar 2022. Este avance refleja cómo el arbitraje femenino ha ganado terreno en competencias de alto nivel.

Para Katia Itzel, su presencia en el Mundial no es solo un reconocimiento individual. Ella misma ha señalado que representa el esfuerzo de muchas mujeres que han abierto camino en el arbitraje.

La árbitra expresó su emoción al formar parte del equipo arbitral del torneo, destacando que también implica una gran responsabilidad.

Su historia también busca inspirar a nuevas generaciones. Katia quiere que niñas, niños y jóvenes vean el arbitraje como una opción real dentro del futbol, más allá de los estereotipos tradicionales.

Formación académica de Katia Itzel

Más allá del silbato, Katia Itzel tiene una visión interesante sobre su profesión. Desde su formación en ciencia política y derecho, considera que el arbitraje es una constante toma de decisiones.

Explica que, al igual que en la política, el árbitro debe analizar escenarios, aplicar reglas y mediar entre dos partes que buscan ganar. En el campo, esto se traduce en mantener el orden y garantizar que el juego se desarrolle dentro de la legalidad.

¿Qué tan exigente es ser árbitra de futbol profesional?

El arbitraje de alto nivel exige una preparación física y mental importante. Según la propia Katia, un árbitro puede recorrer en promedio más de 11 kilómetros por partido.

Además, el crecimiento del arbitraje femenino en México ha sido notable. Cuando ella comenzó, había alrededor de 30 árbitras profesionales; hoy son más de 100. Sin embargo, aún representan menos del 10% del total, lo que evidencia que todavía hay camino por recorrer.

México y el Mundial 2026

Katia Itzel también se mostró optimista sobre la capacidad de México para albergar el Mundial 2026. Considera que el país está preparado para mostrarse al mundo, aunque reconoce que siempre hay aspectos por mejorar.

Su participación será parte de ese escaparate global, donde no solo se verá el futbol, sino también el talento mexicano en diferentes áreas del deporte.

