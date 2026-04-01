'¡Toda Bosnia está en llamas!': La salvaje y descontrolada fiesta tras ‘echar’ a Italia del Mundial

La histórica clasificación de Bosnia y Herzegovina al Mundial 2026 ha dejado postales imborrables que van mucho más allá de lo ocurrido en el terreno de juego.

Tras derrotar a la Selección de Italia por 4-1 en una dramática tanda de penaltis este martes 31 de marzo, las calles de Zenica se convirtieron en el epicentro de una de las celebraciones más efusivas y virales en la historia reciente del balompié internacional.

Locura en las calles de Zenica: Bengalas y festejos

La tensión acumulada durante el encuentro, que terminó empatado 1-1 tras la prórroga, se liberó de golpe con el silbatazo final. De inmediato, decenas de aficionados comenzaron la fiesta en las gradas del estadio, pero la verdadera locura se trasladó a las principales avenidas, donde cientos de personas salieron a festejar envueltas en las banderas de su país y portando bengalas.

Las espectaculares tomas aéreas captadas por drones muestran una ciudad completamente desbordada por la pasión. Las imágenes revelan caravanas de automóviles con fanáticos asomados por las ventanillas, tocando el claxon sin parar, mientras el sonido de las vuvuzelas ambientaba la noche bosnia.

El nivel de euforia fue tal que incluso las autoridades se contagiaron de la celebración; en uno de los momentos más virales en redes, se puede ver a un agente de policía lanzando besos y abrazando a un aficionado que colgaba por la ventana de su vehículo.

Bosnian soccer fans celebrated wildly in the streets of Zenica after their national team qualified for the World Cup by defeating Italy 4-1 in a penalty shootout. pic.twitter.com/U0IrQJSkQu — Reuters (@Reuters) April 1, 2026

Los testimonios a nivel de calle (recogidos por Reuters) reflejan el desahogo de toda una afición.

‘¡Toda Bosnia está en llamas, nos hemos quedado sin palabras! ¡Celebraremos durante cinco días!’, aseguró Adis Brljak, uno de los tantos seguidores presentes.

Para otros, como Kenan Cerip, la espera valió cada segundo:

‘Hemos superado esta fase... Esto es lo que hemos estado esperando durante 12 años, y ahora, será la voluntad de Dios, nada más importa’.

Incluso hubo tiempo para el análisis deportivo en medio de los festejos, como mencionó Edin Orud:

‘¡Todavía no me lo creo! De verdad, mis felicitaciones a los chicos; lo dieron todo en el campo’.

El milagro balcánico tras 12 años de amarga espera

Esta reacción explosiva tiene un contexto muy profundo. La victoria en este repechaje pone fin a una agonizante espera de 12 años para que Bosnia y Herzegovina regresara al torneo de futbol más importante del mundo.

Esta es apenas la segunda vez en toda su historia que logran clasificar a un Mundial.

El camino fue auténticamente heroico: tras remontar un gol en contra y vencer a Gales en penales apenas el jueves pasado en la semifinal, repitieron la hazaña de llegar a los once pasos para sorprender a los italianos.

Atención al recibimiento para Bosnia con PIROTECNIA DESDE LOS EDIFICIOS en las afueras del estadio.



Impresionante. 🤯🇧🇦pic.twitter.com/ee1pGMvmFP https://t.co/tQFrB1Nota — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 31, 2026

¿Cómo afecta la eliminación de Italia al Grupo B del Mundial?

El impacto de este resultado sacude directamente el panorama de la justa mundialista, específicamente en el Grupo B, donde la clasificada Bosnia se unirá directamente a los coanfitriones Canadá, Qatar y Suiza.

La sorpresiva ausencia de la escuadra italiana cambia por completo la dinámica de este sector. En el papel, los equipos de este grupo se preparaban para enfrentar a una potencia histórica y cuatro veces campeona del mundo.

Con la eliminación de Italia, el Grupo B pierde a su gran referente histórico y se convierte de inmediato en uno de los sectores más abiertos e impredecibles del torneo.

El repechaje europeo quedó definido 🌍



Suecia, Turquía, República Checa y Bosnia y Herzegovina amarraron su boleto a la Copa Mundial de la FIFA™️ 🚨



Italia, nuevamente, se quedó fuera ❌ pic.twitter.com/FGPNAJeLr8 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 31, 2026

Cabe destacar que, aunque el peso de la camiseta italiana imponía respeto, la realidad es que consumaron un fracaso estructural profundo al no alcanzar la fase final por tercera vez consecutiva.

La historia reciente de Italia en los mundiales tendrá que reconstruirse desde cero, pues arrastran una crisis insólita: han ganado tan solo un partido en la fase final desde que levantaron el trofeo en la edición de 2006.

Ahora, Canadá, Qatar y Suiza ya no tendrán que medirse ante la muralla defensiva italiana. En su lugar, enfrentarán a una selección de Bosnia sumamente motivada, que llegará con el envión anímico de haber sobrevivido a dos tandas de penales consecutivas a todo o nada. Un rival que, respaldado por un país entero que hoy celebra en las calles, demostró que sabe sufrir, aguantar y dar la campanada cuando nadie lo espera.