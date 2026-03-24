Partido México-Portugal en CDMX: lista completa de objetos permitidos en el estadio

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y en la Ciudad de México (CDMX) ya se siente la pasión por el balompié. La CDMX será cancha para el partido México-Portugal, pero si piensas asistir a verlo no podrás entrar al estadio con algunos objetos.

Como parte de la seguridad para el partido de ambas selecciones nacionales se llevará a cabo un operativo en el que se contempla la restricción de algunos artículos, esto con el objeto de garantizar la seguridad de los asistentes de ambos equipos.

¿Cuándo será el partido México-Portugal en CDMX? Fecha del juego

El partido México-Portugal se llevará a cabo el próximo sábado 28 de febrero de 2026 en la alcaldía Coyoacán, al sur de la CDMX.

Toma en cuenta que el estacionamiento del estadio únicamente estará disponible para:



Palcohabientes

Invitados especiales

Miembros de la Federación Mexicana de Futbol

Staff

El acceso será exclusivo para peatones con boleto o que acrediten la residencia.

Se podrá llegar al estadio en transporte público como Metro, Metrobús y Tren ligero.

¿Qué objetos estarán prohibidos meter al estadio para el partido México-Portugal?

Las autoridades dieron a conocer este martes 24 de marzo de 2026 una lista de objetos prohibidos al momento de ingresar al partido entre México y Portugal el siguiente sábado.

Los objetos no permitidos para los asistentes a este encuentro deportivo el fin de semana son:



Carteles Mantas Banderas con mensajes ofensivos, discriminatorios o que inciten a la violencia Alcohol Botellas Latas Termos Hielos Alimentos externos Palos Tubos Astas Herramientas Bastón para celular Objetos que puedan lanzarse Objetos para formar figuras en las gradas Armas Objetos punzocortantes Explosivos Pirotecnia Sustancias peligrosas Drogas Sustancias ilegales Banderas monumentales Mantas monumentales Animales de compañía (excepto de asistencia)

Lista completa de objetos permitidos:



Boleto válido (físico o digital)

Cámar personal (no profesional)

Lentes

Gorra

Sombrero

Protector solar

Bolsas pequeñas transparentes

Banderas pequeñas sin asta

Carteles sin estructuras rígidas

Medicamentos (con receta)

Artículos médicos

Alimentos para bebé



Más de 10 mil agentes y policías vigilarán el partido México-Portugal

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará 8 mil 814 policías, así como 2 mil 21 elementos del Ejército, Guardia Nacional, Fuerza Aérea Mexicana y Secretaría de Seguridad y

Protección Ciudadana.

El despliegue policial de la SSC iniciará el viernes 27 de marzo. También se cubrirán las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), así como hoteles oficiales, centros de entrenamiento, Zócalo, principales zonas de concentración turística y polígonos de alta afluencia.

