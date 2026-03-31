La tecnología que evita que el frío de Chicago congele el pasto del Soldier Field, el estadio sede del México vs Bélgica

El partido de México vs Bélgica no solo llama la atención por lo que pase en la cancha, sino también por lo que hay debajo de ella. Y es que el Soldier Field, uno de los estadios más emblemáticos de Estados Unidos, cuenta con una tecnología poco visible pero clave: un sistema que evita que el frío extremo de Chicago congele el pasto.

Ubicado en una de las ciudades más frías del país durante el invierno, este estadio ha tenido que adaptarse para mantener su cancha en condiciones óptimas, sin importar las temperaturas.

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El vestidor de la Selección Mexicana para el juego ante Bélgica, el combinado Azteca repetirá vestimenta 🇲🇽🆚🇧🇪#MiSelecciónAzteca #MexicoBelgica



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¿Qué tipo de pasto tiene el Soldier Field de Chicago?

A diferencia de muchos estadios modernos que han optado por superficies sintéticas, el Soldier Field mantiene una cancha de césped natural. Se trata de una mezcla de pasto azul de Kentucky y centeno, dos variedades resistentes que se adaptan bien al uso constante y a las condiciones climáticas.

Este césped no se deja al azar. Es resembrado varias veces al año con el apoyo de los equipos que lo utilizan, como los Chicago Bears de la NFL y el Chicago Fire de la MLS. La razón es simple: tanto el fútbol americano como el soccer prefieren superficies naturales por su impacto en el juego y en la seguridad de los jugadores.

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🚪 OPENING TIMES

Parking Lots Open at 1:30PM

Gates Open at 3:30PM

Kickoff at 5:30PM



*Halftime performance by Chase Rice* pic.twitter.com/c2tlMAqR0B — Soldier Field (@SoldierField) January 16, 2026

La tecnología que evita que se congele el pasto del Soldier Field

Lo más impresionante no está a simple vista. Debajo del campo, a unos 23 centímetros de profundidad, existe una red de más de 30 kilómetros de tuberías de plástico.

Por estas tuberías circula una mezcla de agua caliente y glicol, un compuesto que ayuda a evitar la congelación. Este sistema de calefacción radiante mantiene la temperatura del suelo estable, incluso cuando afuera el termómetro cae por debajo de cero.

En pocas palabras, el estadio tiene “calefacción” bajo el pasto. Esto permite que la superficie se mantenga flexible, evita que se forme hielo y además ayuda a derretir la nieve. Sin este sistema, jugar en invierno sería prácticamente imposible.

Además, esta tecnología extiende la vida útil del césped y asegura que los partidos se desarrollen sin riesgos adicionales para los jugadores.

¿Cuál es la capacidad del estadio de los Bears de Chicago?

El Soldier Field no solo destaca por su tecnología, también por su historia. Inaugurado en 1924 como el Estadio Municipal de Grant Park, más tarde adoptó su nombre actual en honor a los soldados estadounidenses.

A lo largo de los años ha sido escenario de eventos históricos, desde partidos multitudinarios con más de 100 mil asistentes hasta conciertos, discursos políticos y eventos deportivos internacionales.

Actualmente, el estadio tiene una capacidad para 63,500 personas y es la casa de los Chicago Bears desde 1971. También alberga partidos del Chicago Fire y diversos eventos de talla internacional, como el próximo México vs Bélgica.