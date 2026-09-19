¿A qué hora es el simulacro de hoy 19 de septiembre? Los 7 estados donde sí se activará la alerta sísmica con 23 mil altavoces

Hoy se activará la alerta sísmica y en altavoces y celulares de la República Mexicana. En Azteca Noticias te decimos a qué hora es el Simulacro Nacional 2026 del 19 de septiembre y todos los detalles de las sonas en las que sonará el alertamiento, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil.

¿Cuándo se realizará el simulacro, a qué hora, en dónde sonará la alerta sísmica y qué pasará con la alarma en los celulares?

¿A qué hora es el simulacro de hoy?

El Segundo Simulacro Nacional 2026 está programado para el 19 de septiembre a las 12:00 pm, tiempo del Centro de México, según confirmó en agosto la titular de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

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Justo al mediodía de este sábado se activará el alertamiento para el ejercicio de protección civil que ayudará a la población a saber cómo actuar en caso de un temblor.

¿En dónde va a sonar la alerta sísmica durante el Segundo Simulacro Nacional?

Para este día, está planeado que 23 mil altavoces suenen en 7 estados diferentes de la República Mexicana y serían los siguientes:



Ciudad de México, CDMX.

Estado de México, Edomex.

Guerrero

Chiapas

Morelos

Oaxaca

Tlaxcala

En las instalaciones de la @SGIRPC_CDMX se realizó la "Primera Jornada de Reuniones Interinstitucionales con vías a la preparación del Simulacro Nacional del próximo 19 de septiembre de 2026", con la participación de dependencias locales, federales y ONG's, para establecer las… pic.twitter.com/cKpqoP4CXp — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 4, 2026

¿Va a sonar la alerta sísmica en los celulares?

Sobre si la alerta sonará en los teléfonos celulares, Protección Civil comentó que sí llegará a la población mediante mensaje/alerta a las 12 en punto de la tarde. Puede que en algunos teléfonos suene antes o después, lo importante es que TODOS lleven a cabo el ejercicio, pues según el gobierno, esta función debería funcionar en cualquier equipo.

La emergencia simulada se transmitirá a través de tres vías al mismo tiempo: telefonía celular, medios de comunicación, radio y televisión, y la red de altavoces públicos.

¿Cuál es la hipótesis de este Segundo Simulacro 2026?

Para el ejercicio de este 2026 se llevarán a cabo 5 hipótesis clave que se adaptarán a cinco regiones distintas:

Zona Centro, incluye CDMX: Sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla.

Se aplicarán escenarios simulados para las zonas Noroeste, Noreste, Península de Yucatán y Golfo de Tehuantepec.

¿Qué es el Simulacro Nacional?

El Simulacro Nacional es un ejercicio preventivo realizado por Protección Civil para fortalecer la capacidad del pueblo mexicano y las instituciones ante una emergencia o desastre natural.

Dicho ejercicio también se hace como concientización por los terribles movimientos telúricos de 1985 y 2017, eventos que lamentablemente sí cobraron vidas en diferentes partes de México.