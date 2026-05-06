¿A qué hora es el simulacro hoy 6 de mayo? El horario en que sonará la alerta sísmica en CDMX, Edomex y otros estados

El Primer Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo hoy miércoles 6 de mayo, en un ejercicio de protección civil que ayuda a saber qué hacer en caso de una emergencia. En Azteca Noticias te decimos a qué hora se activará la alerta sísmica en altavoces los celulares de millones de mexicanos.

El Simulacro Nacional tiene como objetivo reforzar la cultura de prevención y los protocolos de emergencia para temblores en toda la República mexicana.

No te pierdas: Simulacro Nacional 2026: este es el mensaje de alerta que llegará a tu celular

¿A qué hora es el Simulacro Nacional 2026 hoy 6 de mayo?

¡Qué no te tome por sorpresa! La Coordinación Nacional de Protección Civil, confirmó que la alerta sísmica se activará este miércoles en punto de las 11:00 horas (tiempo del centro de México), en los altavoces ubicados en la vía pública y en los teléfonos celulares de los habitantes.

Lee también: En estas ciudades de México sonará la alerta sísmica en el celular por el Primer Simulacro Nacional 2026

⚠️ ¡PREPÁRATE! ⚠️



🗓️ Hoy 6 de mayo a las 🕚11 horas se realizará el #PrimerSimulacroNacional2026 por sismo.



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¿Cómo sonará la alerta sísmica del celular por Simulacro Nacional 2026?

Se espera que la alerta sísmica suene en todos los celulares de México durante el Primer Simulacro Nacional 2026, y estará acompañada del siguiente mensaje:

"ESTO ES UN SIMULACRO - Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México - ESTO ES UN SIMULACRO"

Que el mensaje no te tome por sorpresa. 👀 El próximo 6 de mayo a las 11:00 h, recibirás un alertamiento en tu celular 📲 como parte del #PrimerSimulacroNacional2026. ¡No te alarmes: es un simulacro!



🔗 https://t.co/uMkEyKDnlc pic.twitter.com/bkHXjD1p5p — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) March 25, 2026

Para el Estado de México y la Ciudad de México, este simulacros se convierte en el segundo ejercicio del año, pues en el mes de febrero, la alerta sísmica sonó en los celulares de estas zonas.

Además de la Zona Metropolitana del Valle de México, la alerta sísmica por el primer Simulacro Nacional se activará en Guerrero, Michoacán y Morelos. No obstante, en todo el país se activarán los protocolos de emergencia y llegará el mensaje a los celulares.

Por esta razón la alerta sísmica podría NO activarse en el Primer Simulacro 2026

¿Tu dispositivo no te avisó? Si la alerta sísmica NO suena en tu celular, esto podría ser por los siguientes motivos:



Falta de conexión a la red.

El dispositivo estuviera apagado

No habilitar las alertas de emergencia en el celular

El pasado 4 de mayo, se registró un fuerte sismo de magnitud 5.6 en México, un temblor que tomó por sorpresa a millones de mexicanos pues la alerta sísmica NO sonó en lo celulares.

Ante las quejas en redes sociales, la Agencia Digital de Innovación Tecnológica (ADIP) aclaró que esto se debió a que el sistema estaba en un mantenimiento rápido para dejar todo listo para el Simulacro Nacional del próximo miércoles 6 de mayo.

¿Cuántos simulacros nacionales habrá en 2026?

Además del Simulacro Nacional de mayo 2026, el cual coincide con el 40 aniversario de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil, se realizará un ejercicio más, pero ¿en qué fecha será?

El Segundo Simulacro Nacional 2026 será el sábado 19 de septiembre a las 11:00 horas; esta será la primera vez que este ejercicio se realice en un fin de semana, pues en años anteriores la fecha coincidía con algún día de la semana con actividades escolares y nacionales.

Se recomienda a las y los ciudadanos estar atentos a las indicaciones de las autoridades o elementos de Protección Civil.