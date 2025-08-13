¿A qué hora sale el pódcast en el que Taylor Swift mostrará su álbum? Horario de México para ver ‘New Heights’

Are you ready for it? Hoy 13 de agosto se revelará la portada del nuevo disco The Life of Showgirl y la cuenta regresiva ya comenzó. Para que tengas todo preparado, en Fuerza Informativa Azteca te decimos a qué hora sale el pódcast New Heights en el que Taylor Swift presentará su ‘TS 12', en compañía de los hermanos Jason y Travis Kelce.

La exitosa cantante está a punto de iniciar su nueva era de una forma completamente inesperada. ¿El lugar elegido? El podcast de su novio, Travis Kelce.

¿A qué hora sale el pódcast de Taylor Swift con Travis Kelce hoy?

El sitio oficial de la compositora ya proyecta la cuenta regresiva para el esperado anuncio del ‘TS12', programado para las 19:00 horas del tiempo del Este.

Si te encuentras en México, el nuevo episodio de New Heights con Taylor Swift podrás verlo a partir de las 17:00 horas.

Posted at 12:12 on the 12th. ❤️‍🔥 Tay’s 12th album is called…………



pre pre-order now at https://t.co/oGYV230otf pic.twitter.com/gUAIEEDZmm — New Heights (@newheightshow) August 12, 2025

¿Dónde ver el podcast en el que Taylor Swift anunciará su nuevo álbum?

El episodio de New Heights en el que los hermanos Kelce tendrán como invitada a la ganadora de 14 Grammys podrá verse hoy 13 de agosto en casi todas las plataformas de podcast. El programa de las estrellas de la NFL se publicará en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y en Wondery.

Tonight’s New Heights special will drop on YouTube and all audio platforms at 7PM ET ❤️‍🔥 https://t.co/f5bIRqJJjZ — New Heights (@newheightshow) August 13, 2025

Las primeras pistas del misterioso anuncio del “TS12” de Taylor Swift

Todo comenzó con un color: el naranja. La cuenta oficial de Taylor Swift compartió una publicación con 12 fotos de la artista durante el Eras Tour, todas luciendo atuendos naranjas. La descripción del post no dejó lugar a dudas: “Pensando en cuando dijo ‘Nos vemos la próxima era...’”. Esta frase, un guiño directo a la introducción personal de la artista en el libro de la gira, ha sido interpretada como la señal de que el final de una etapa y el inicio de otra están a la vuelta de la esquina.

¿Una coincidencia? Para los fans más veteranos, el número 12 es una referencia directa a ‘TS12’, el nombre que los swifties le han puesto a su misterioso duodécimo disco de estudio. Este patrón de “Easter eggs” es la forma en que la cantante se comunica con sus seguidores, y las pistas de esta semana parecen encajar a la perfección.

El pódcast de los hermanos Kelce: ¿El escenario del gran anuncio?

Mientras el fandom de Swift procesaba las pistas naranjas, los seguidores de los hermanos Travis y Jason Kelce notaron algo extraño en su pódcast de fútbol americano, ‘New Heights’. La miniatura del siguiente episodio, que normalmente es de color amarillo, había cambiado a una vibrante naranja.

El misterio se intensificó con el anuncio de “un episodio especial con una invitada MUY especial”. La miniatura mostraba a los hermanos con la silueta de una mujer en el fondo naranja, e incluso Jason Kelce aparece usando mercancía del Eras Tour. Horas después, un clip promocional confirmaba la presencia de Swift en el programa, donde se les oye hablar del color naranja, lo que alimentó aún más las especulaciones.

En el primer adelanto del pódcast, la cantautora mostró un maletín con sus iniciales grabadas en letras naranjas y sacó una gran sorpresa. “Este es mi último álbum: The Life of a Showgirl”, dijo Swift mientras su novio gritó: !TS 12! Sin embargo, la imagen de la portada se editó para mantenerla oculta hasta el estreno del episodio.

En otro clip compartido por New Heights, la intérprete de Karma hizo un giño a toda la polémica que desató su presencia en los partidos de los Chiefs de Kansas City. “Creo que todos sabemos que si hay algo que que los fans de los deportes quieren ver en sus espacios y en sus pantallas es más de mí", comentó sarcásticamente.

¿Cuál fue el último álbum de Taylor Swift?

Este nuevo trabajo llega después del éxito de The Tortured Poets Department. El álbum doble salió en abril de 2024 y se convirtió en el más vendido del año. Con este nuevo disco, Taylor Swift iniciaría una nueva etapa musical que ya emociona a sus fanáticos.

Con todas estas pruebas, la comunidad de fans está convencida de que el anuncio oficial de su nueva era es cuestión de horas. La expectativa es que el álbum sea su proyecto más romántico hasta la fecha, un reflejo de su relación con Kelce. Todos los ojos están puestos en el pódcast ‘New Heights’ a la espera de la confirmación.