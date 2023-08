¿Cuánto mide Taylor Swift, cómo se llaman sus gatos y otros datos que todo swiftie debe saber?

Taylor Swift está por llegar a México para iniciar la etapa internacional de su gira The Eras Tour, pero si todavía no conoces todo sobre ella, te presentamos los datos que todo swiftie debería de saber.

La intérprete de All Too Well es una de las artistas más importantes del pop durante los últimos años. Swift ha sido nominada a 46 premios Grammy y ha ganado 12 de ellos.

La también productora comenzó su carrera a los 16 años, cuando debutó en la industria musical con el sencillo Tim McGraw, en 2006. Sin embargo, su salto a la fama mundial llegó dos años después con el álbum Fearless, especialmente por la canción Love Story.

La Academia de la Grabación destaca que Taylor Swift es la única mujer solista en ganar el Grammy a Mejor Álbum de solista en tres ocasiones: en 2009 por Fearless, en 2015 por el disco 1989 y en 2020 por Folklore.

¿Cuál es el nombre real de Taylor Swift?

El nombre completo de la cantante es Taylor Alison Swift. Sus padres eligieron ese nombre en honor al cantautor James Taylor, de quienes eran grandes fanáticos. En 2011, la intérprete compartió escenario con el artista para cantar Fire and Rain.

La estadounidense es hija de Scott Swift, quien es asesor financiero, y Andrea Garner Finlay, que es ama de casa. Además, tiene un hermano llamado Austin, quien es actor y productor.

La artista nació en la ciudad de Reading, en Pensilvania, el 13 de diciembre de 1989, por lo que uno de sus álbumes de estudio fue nombrado en honor a ese año.

¿Cuánto mide Taylor Swift?

La cantante tiene una figura inconfundible, especialmente gracias a su gran altura, ya que mide 1.80 metros.

Su estatura fue una de sus mayores inseguridades durante su juventud. En una entrevista en 2019, Swift aseguró que no le gustaba ser la más alta al acercarse a un grupo de chicas y por ello evitaba usar tacones.

Sin embargo, logró superar sus inseguridades y ahora hasta deja que sus amigos le hagan algunos chistes, como llamarla “hermosa jirafa”.

Compone canciones para otros artistas pero no siempre usa su nombre

Taylor Swift ha compuesto más de 200 canciones, pero no todas las ha publicado en sus discos, ya que algunas las ha cedido a otros artistas.

La cantante compuso You’ll Always Find Your Way Back Home para Miley Cyrus en la cinta Hannah Montana y Better Man para la banda Little Big Town.

Además, Swift escribió la canción This Is What You Came For para que su entonces novio Calvin Harris la lanzara junto a Rihanna. Taylor usó el seudónimo de Nils Sjoberg, pero luego se confirmó que ella era la compositora.

Su abuela también era cantante

La abuela de Taylor era una reconocida cantante de ópera y conducía un programa en la televisión de Puerto Rico.

Durante su infancia, la intérprete de Karma creció escuchando cantar a su abuela cuando la visitaba en su casa.

Swift apareció en un capítulo de ‘CSI’

Su talento no sólo se centra en la música, también ha demostrado que tiene aptitudes como actriz. En 2009, la artista participó en un episodio de la serie CSI: Crime Scene Investigation, de CBS, pero su personaje fue asesinado.

La celebridad, de 33 años de edad, también puso a prueba sus dotes de actriz al participar en la película Cats.

Friends es la serie favorita de Taylor Swift

La intérprete de Forever & Always es una gran fanática de las series de televisión y su programa favorito es Friends. Su fanatismo es tal que algunas de sus canciones tienen referencias a la serie.

En su canción Style, Taylor hace referencia a una frase en la que Chandler Bing menciona: “guys like you never go out of style”.

Además, en 2015, durante un concierto que ofreció en la ciudad de Los Ángeles, la cantante cantó Smelly Cat junto a Lisa Kudrow, quien dio vida a “Phoebe Buffay” en Friends.

¿Cuántos gatos tiene Taylor Swift y cuáles son sus nombres?

Los gatos son los animales favoritos de la estadounidense y tiene como mascotas a tres mininos. Los animales también han aparecido en algunos de sus videos musicales y asegura

Uno de ellos se llama “Benjamin Button, e"n honor a la película del mismo nombre. Otro gato es “Meredith Gray”, por el personaje principal de la serie Grey’s Anatomy y la última es “Olivia Benson”, por el personaje de Law and Order.

Además, Taylor Swift asegura que sus gatos la inspiraron a aceptar el papel en la cinta Cats y hasta acudió a una escuela de gatos para dar su mejor interpretación.