Funcionaria de EU pide que Taylor Swift suspenda su concierto, ¡pero ya acudió al Eras Tour en otra ciudad!

La cantante Taylor Swift agotó los boletos para sus conciertos en Estados Unidos, México y el resto de Latinoamérica, pero una funcionaria de California pidió que la artista pospusiera su presentación en apoyo a un movimiento social y en redes sociales destacaron que ella ya acudió al Eras Tour en otra ciudad.

Eleni Kounalakis, vicegobernadora de California, firmó una petición para que la intérprete de “Look what you made me do” aplace sus seis conciertos en forma de solidaridad a la huelga de trabajadores de hoteles.

Instagram @taylorswift. La cantante Taylor Swift brindó un concierto en Santa Clara, California, al que acudió Eleni Kounalakis, vicegobernadora de la entidad.

Piden solidaridad a Taylor Swift ante huelga de trabajadores de hoteles en California

En la carta firmada por Kounalakis y por otros políticos locales mencionan que la gira de Swift causa que los hoteles suban sus tarifas hasta el doble o el triple de su costo normal por la alta demanda.

A pesar de ello, la misiva señala que los afanadores y otros trabajadores de hostelería no reciben un pago justo, por lo cual no pueden vivir cerca de sus trabajos y hasta duermen en el interior de sus autos para evitar llegar tarde a sus cambios de turno.

“Los trabajadores de hotel están luchando por sus vidas. Están luchando por un ingreso digno. Ahora han ido a huelga. Ahora están pidiendo tu apoyo. Respalda a los trabajadores de hoteles y pospón tus conciertos”, señala la carta de la agrupación Unite Here Local 11, que representa a más de 30 mil trabajadores de hoteles.

🧵 ⬇️Over fifty elected officials in their individual capacity, including Lieutenant Governor of California @EleniKounalakis , Los Angeles County Supervisor @SupJaniceHahn , Los Angeles City Councilmember @HugoForCD13 ,https://t.co/aArzvChD5C pic.twitter.com/vJvvTHJXxg — UNITE HERE Local 11 (@UNITEHERE11) August 1, 2023

Sin embargo, Eleni Kounalakis quedó exhibida al publicar en su cuenta de Twitter que acudió al concierto realizado por la cantante pop en Santa Clara, otra localidad de California. En la misma red social, algunos usuarios le hicieron ver su contradicción.

“Seré breve: Fui al Eras Tour”, escribió la funcionaria el 30 de julio de 2023, acompañada de una foto y un video de la presentación.

Long story short I went to the Eras Tour ✨ pic.twitter.com/YplE7dgJIa — Eleni Kounalakis (@EleniForCA) July 30, 2023

“Claro que lo hiciste, ¿pero ahora quieres que ella cancele sus conciertos restantes? Muchas ‘reglas para ellos, pero no para mí’, ¿no? Tan hipócrita y egoísta. ¿Segura que no eres Republicana?”, “En tu posición, deberías ser capaz de ayudar más que Taylor Swift”, escribieron algunos usuarios.

Taylor Swift tiene programadas seis presentaciones en el estadio SoFi, en Inglewood, California, que comenzarán este jueves 3 de agosto y terminarán el 9 de este mes, para después arribar al Foro Sol de la Ciudad de México el próximo 24 de agosto.