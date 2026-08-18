Los resultados Ecoems del examen de ingreso al bachillerato ya podrán ser consultados este martes 18 de agosto, y podrás revisarlos en internet. Aquí te dejamos el paso a paso y lo que sabemos sobre el horario.

Todos los aspirantes que buscan entrar tanto al bachillerato del Instituto Politécnico Nacional (IPN) o de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), (Escuela Nacional Preparatoria y Colegio de Ciencias y Humanidades) con miras hacia la UNAM, podrán consultar desde la plataforma Mi Derecho, Mi Lugar.

¿A qué hora salen los resultados de ECOEMS?

El portal de "Mi derecho mi lugar" habilita los primeros resultados desde un día anterior a la fecha señalada como entrega de resultados, que en esta ocasión corresponde al día de ayer 17 de agosto 2026, a partir de las 10 de la noche.

Es decir, que algunos de los aspirantes podrían conocer su asignación desde antes de la media noche, pero es durante el día de hoy, 18 de agosto 2026 que quedaría habilitado en la plataforma los resultados.

Aunque el Ecoems no reveló la hora exacta en que se publicarán los resultado, algo que sabemos con seguridad es que es a partir de este martes que podrás consultarlos de acuerdo con lo el comportamiento que siempre ha llevado la Gaceta Electrónica de Resultados.

Toma en cuenta que son muchísimos los aspirantes quienes consultarán sus resultados y asignación y que en esto, en ocasiones puede hacer colpasar momentáneamente la plataforma así que ten paciencia.

Resultados del examen de ingreso a bachilleratos de la UNAM e IPN: Paso a paso para consultarlos en línea

Para ver la gaceta de resultados sigue estos pasos:

Para conocer los resultados de tu asignación, lo primero que debes hacer es ingresar al sitio web de la SEP, específicamente a la plataforma de "Mi derecho, mi lugar".

Una vez dentro, solo tienes que deslizarte hacia abajo hasta llegar al apartado de "etapas" y seleccionar la opción número 6, titulada “consulta los resultados”, la cual estará disponible en cuanto inicie la fase.

A partir de ahí, el sistema te pedirá seguir una serie de pasos sencillos y rellenar los campos obligatorios con tus datos personales para acceder a la plataforma. Esto te permitirá consultar de inmediato los resultados y los pasos subsecuentes para asegurar tu inscripción al nivel medio superior, incluyendo las fechas clave, los requisitos indispensables y la documentación que deberás presentar.

Finalmente, recuerda echarle un ojo a la Gaceta Electrónica de Resultados, ya que en este espacio también se detallarán los procesos de atención para aquellos aspirantes que no lograron ser seleccionados en su primera opción. Toma en cuenta que todo este ciclo de asignaciones concluirá oficialmente el próximo 28 de agosto, por lo que es importante estar muy atento a los tiempos.

