Notas
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ECOEMS 2026: ¿Qué significan ASI y otras abreviaturas en los resultados de prepa?
¿Ya revisaste tus resultados del ECOEMS 2026? Te explicamos cómo consultar la Gaceta Electrónica y qué significan las letras ASI, SC, NP y PI.
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Así puedes inscribirte al nuevo registro en “Mi derecho, mi lugar” sin examen
La SEP abrió un periodo de registro extemporáneo del 19 al 26 de agosto bajo el esquema “Mi derecho, mi lugar” para cursar el bachillerato sin examen.
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¿Buscas entrar a la prepa? SEP anuncia nuevo registro en "Mi derecho, mi lugar"
¿Aún buscas un lugar en la prepa? La SEP abrirá un nuevo periodo de registro para Educación Media Superior. Conoce cuáles son las fechas clave.
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¿A qué hora salen los Resultados ECOEMS, hoy 18 de agosto?
Consulta este 18 de agosto los resultados ECOEMS 2026 para el ingreso al bachillerato de la UNAM e IPN. Paso a paso en la plataforma de “Mi Derecho, Mi Lugar”.
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Bachillerato UNAM 2026; ¿cuándo y cómo revisar los resultados a prepa o CCH?
Revisa las fechas y los enlaces oficiales para consultar los resultados UNAM para bachillerato; este es el paso a paso para verificar tu ingreso este 2026.
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SEP 2026: ¿En qué estados se eliminó el examen para ingresar a la preparatoria?
Con la iniciativa Mi derecho, mi lugar, 18 estados eliminan el examen de ingreso a la preparatoria; el Gobierno Federal proyecta 200 mil espacios nuevos para 2026.