Líridas 2026 y próximas lluvias de meteoros que podrás ver este año

El cielo nocturno de 2026 traerá consigo una serie de espectáculos imperdibles para los amantes de la astronomía. Desde la esperada lluvia de meteoros Líridas hasta otros eventos que iluminarán la bóveda celeste, el calendario astronómico ofrece múltiples oportunidades para observar estrellas fugaces en su máximo esplendor. Conocer las fechas clave para ver las próximas lluvias de meteoros.

¿Cuándo son las próximas fechas para ver las lluvias de meteoros?

El calendario astronómico de 2026 ofrece múltiples oportunidades para disfrutar de lluvias de meteoros a lo largo del año.

De acuerdo con la American Meteor Society, en mayo llegarán las Eta Acuáridas, con su punto máximo entre el 5 y 6.

Para finales de julio, el cielo se iluminará con dos eventos simultáneos: las Delta Acuáridas del Sur y las Alfa Capricornidas, ambas con mayor actividad los días 30 y 31.

En agosto, uno de los fenómenos más esperados, las Perseidas, alcanzará su pico entre el 12 y 13, ofreciendo un espectáculo destacado por su intensidad.

Más adelante, en octubre, las Oriónidas tendrán su mejor momento entre el 21 y 22. Noviembre será especialmente activo, con las Táuridas del Sur (4 y 5), las Táuridas del Norte (11 y 12) y las Leónidas (16 y 17), brindando varias noches consecutivas para observar estrellas fugaces.

Finalmente, el año cerrará con dos de las lluvias más brillantes: las Gemínidas, el 13 y 14 de diciembre, y las Úrsidas, el 21 y 22 del mismo mes.

Así, 2026 se perfila como un año ideal para mirar al cielo y disfrutar de algunos de los espectáculos naturales más fascinantes del universo.

¿Cuándo ocurrirá la lluvia de Líridas 2026?

La lluvia de Líridas en 2026 estará activa del 16 al 25 de abril, aunque el 22 será el momento más intenso, cuando el llamado "radiante", el punto del cielo desde donde parecen salir los meteoros, se ubique en su posición más alta.

Y para que no te pierdas de este maravilloso evento, es importante es alejarse de la ciudad y buscar un lugar oscuro, sin luces artificiales ni obstáculos como edificios o árboles.