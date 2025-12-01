Hoy se cumple un mes del asesinato del valiente presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ese que denunció las amenazas en su contra, ese que denunció a los políticos involucrados con el crimen, un crimen que cimbró al país y que generó un “ya basta” contra las componendas del régimen morenista con la delincuencia organizada y el fracaso de la estrategia de abrazos y no balazos.

Uruapan honra a Carlos Manzo a un mes de su asesinato

Para honrar la memoria de Carlos Manzo, los habitantes de Uruapan colocaron mantas enormes con las imágenes y frases alusivas al sentir popular. Una de estas frases dice: “a mí me podrán matar, pero se quedan con un tigre muy enfurecido en el pueblo de Uruapan”.

Manzo regresó la esperanza dando la batalla contra los delincuentes y contra la cúpula morenista en Michoacán. La gente no está dispuesta a dejar que los criminales se impongan en su legado.