Un mes sin Manzo: el legado que Uruapan se niega a soltar
Habitantes de Uruapan honran a Carlos Manzo con enormes mantas y mensajes que exigen justicia y rechazan el avance del crimen organizado.
Hoy se cumple un mes del asesinato del valiente presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ese que denunció las amenazas en su contra, ese que denunció a los políticos involucrados con el crimen, un crimen que cimbró al país y que generó un “ya basta” contra las componendas del régimen morenista con la delincuencia organizada y el fracaso de la estrategia de abrazos y no balazos.
Uruapan honra a Carlos Manzo a un mes de su asesinato
Para honrar la memoria de Carlos Manzo, los habitantes de Uruapan colocaron mantas enormes con las imágenes y frases alusivas al sentir popular. Una de estas frases dice: “a mí me podrán matar, pero se quedan con un tigre muy enfurecido en el pueblo de Uruapan”.
Manzo regresó la esperanza dando la batalla contra los delincuentes y contra la cúpula morenista en Michoacán. La gente no está dispuesta a dejar que los criminales se impongan en su legado.