México cuesta arriba tras la caída de “El Mencho”

Las acciones criminales posteriores al operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, no han terminado. La violencia que se desató en carreteras y municipios del occidente del país dejó un saldo grave: seis operadores asesinados y al menos 200 tráileres robados en Jalisco, Michoacán y Colima, muchos de ellos incendiados y utilizados como barricadas.

La situación mantiene en alerta a transportistas, autoridades y población en general, mientras el país intenta recuperar la normalidad tras los hechos del 22 de febrero de 2026.

¿Cuántos transportistas murieron y cuántos tráileres fueron robados?

De acuerdo con denuncias del sector, seis operadores perdieron la vida en medio de ataques y bloqueos carreteros. Además, grupos criminales se apoderaron de por lo menos 200 unidades de carga pesada.

Rafael Ortiz Pacheco, presidente del Comité Ejecutivo de la Alianza de Transportistas, denunció las agresiones contra sus compañeros y adelantó que convocarán a un paro nacional en protesta por la inseguridad en las carreteras del país.

Los vehículos robados fueron atravesados en autopistas y carreteras federales, varios de ellos quemados para impedir el paso y generar caos logístico en la región.

¿Qué estados registraron incendios y narcobloqueos?

En las últimas horas todavía se reportaron incendios de automóviles y comercios en municipios como Zapopan, Tonalá, Autlán, Lagos de Moreno y Cihuatlán, en Jalisco. También hubo localidades incomunicadas como Mascota.

A esto se sumaron narcobloqueos aislados en Michoacán y Nayarit.

Sin embargo, poco a poco las entidades más afectadas intentan reactivar actividades comerciales, logísticas y educativas. En Jalisco incluso ya fue levantado el “código rojo”, aunque la población mantiene precauciones ante posibles nuevos hechos violentos.

¿Hubo participación de policías en los hechos?

En medio de la jornada violenta del domingo, también surgieron reportes sobre la presunta participación de policías de Michoacán, quienes habrían colaborado en el robo y quema de vehículos.

Las autoridades adelantaron que se investigará la posible complicidad de elementos municipales y estatales con el Cártel Jalisco Nueva Generación, en un episodio que agrava la crisis de confianza en las corporaciones de seguridad.

¿Qué se sabe de la cabaña donde fue abatido El Mencho?

El operativo ocurrió en una zona de cabañas turísticas en Tapalpa, Jalisco. Desde 2020, esas propiedades habían sido señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presunto negocio de lavado de dinero del cártel.

En el interior se observaron imágenes religiosas —como la Virgen de Guadalupe, San Judas y San Charbel— además de un fragmento del Salmo 91. También fueron hallados medicamentos relacionados con un tratamiento renal.

El hallazgo abrió interrogantes sobre cómo operaba uno de los hombres más buscados del mundo en un municipio pequeño sin que, aparentemente, se actuara con mayor anticipación.

¿Dónde está el cuerpo de El Mencho?

Otra de las preguntas que persiste es el destino del cuerpo de “El Mencho”. El Gobierno de México aseguró que está plenamente identificado y que continúan los exámenes periciales.

No obstante, no se han detallado las heridas sufridas ni las circunstancias exactas de su muerte. Tampoco se ha confirmado si sus familiares han reclamado los restos.

En caso de que nadie lo hiciera, se desconoce cuál sería el destino final del cadáver. El tema ha generado especulación y atención internacional, en medio del impacto que la narcoguerra sigue teniendo sobre la imagen de México en el extranjero.

Por ahora, la historia no termina. Las secuelas del operativo continúan en carreteras, comunidades y en la percepción global sobre la seguridad en el país.