El mapa de la narcoviolencia: Seis organizaciones criminales dominan México

La realidad cotidiana en territorio mexicano se encuentra marcada por una espiral de violencia donde el asesinato, el secuestro, la extorsión y el tráfico de sustancias ilícitas son la constante. Actualmente, 6 agrupaciones delictivas operan a lo largo de toda la geografía nacional, acumulando un poder tal que les permite decidir sobre la vida y la muerte de comunidades enteras.

Esta situación de dominio absoluto ha provocado que el gobierno de Estados Unidos catalogue a estas organizaciones como terroristas, basándose en un diagnóstico severo sobre su influencia.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, expresó el 16 de julio de 2025 que las instituciones en México se encuentran paralizadas por el miedo. Según su visión, los funcionarios temen acudir a sus centros de trabajo debido al control desmedido que los grupos criminales ejercen sobre el país. Asimismo, la oficina antidrogas de la nación vecina calificó a estos grupos, en su informe 2025, como una amenaza de carácter extraordinario.

Los gigantes del narcotráfico transnacional

Dentro de esta estructura delictiva, las organizaciones de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación sobresalen como las más influyentes. No solo tienen presencia en cada rincón de México, sino que se han transformado en corporaciones criminales con alcance global. Ambas son señaladas como las responsables principales de la fabricación del fentanilo que afecta a la población de Estados Unidos.

El grupo de Sinaloa, actualmente fragmentado en las alas de La Mayiza y Los Chapitos, mantiene una confrontación interna por el liderazgo de un mercado que se extiende a 40 naciones distintas, abarcando territorios en Australia, Asia y el continente europeo.

Sus redes de abastecimiento llegan hasta China, donde obtienen insumos químicos. Por su parte, el grupo Jalisco Nueva Generación ha consolidado su poder mediante una estructura de servidores públicos deshonestos que facilitan la operación de centros de producción de droga en territorio mexicano.

Confrontaciones regionales y control estratégico

Con influencia en 7 entidades federativas, aparecen otras dos agrupaciones de alta peligrosidad. El grupo del Noreste, integrado originalmente por exelementos de fuerzas especiales del ejército, destaca por su alto nivel de agresividad y mantiene operaciones en Texas mediante pactos con la organización sinaloense.

En paralelo, el grupo del Golfo enfrenta una crisis interna donde las facciones denominadas Los Escorpiones, Los Ciclones y Los Metros pelean por el mando de un negocio con presencia en 16 estados de la Unión Americana.

Finalmente, con un enfoque más regional pero igualmente devastador, se ubican la Familia Michoacana y Cárteles Unidos, los cuales dominan 4 estados del país. El primero mantiene un control férreo sobre el puerto de Lázaro Cárdenas, punto neurálgico para recibir químicos de China y cargamentos de cocaína procedentes de Colombia.

El segundo tiene su base de operaciones en Tepalcatepec, dentro de la Tierra Caliente de Michoacán, donde asfixian a los productores agrícolas con cobros de cuotas. Esta disputa por el control de cada calle y comunidad ha generado una cifra de más de 12 mil homicidios tan solo en el periodo comprendido entre los meses de enero y julio de este año.