Bloqueos, incendios y violencia tras la muerte de “El Mencho”: La caída que sacudió a México

En una cobertura especial para Azteca Noticias, el periodista Javier Alatorre presentó el programa “El Mencho”: la muerte de un reinado criminal”, donde se informó sobre el operativo que puso fin a la vida de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Abatido en la sierra de TapalpaDe acuerdo con el gabinete de seguridad, “El Mencho” murió tras un enfrentamiento directo con fuerzas especiales del Ejército, la Fuerza Aérea y unidades de reacción de la Guardia Nacional en la zona serrana de Tapalpa.

Durante el intercambio de disparos, el capo y tres de sus colaboradores resultaron gravemente heridos. Fueron asegurados y trasladados en una aeronave para recibir atención médica; sin embargo, Oseguera Cervantes falleció en el trayecto. Con ello, uno de los criminales más buscados del mundo no enfrentará juicio ni en México ni en el extranjero.

El “Mencho": Un líder criminal con alcance global

El programa especial destacó que el líder del CJNG llegó a ser considerado uno de los capos más poderosos a nivel internacional, con operaciones en al menos 40 países de América, Europa, Asia y África. Su estructura criminal fue comparada con la de figuras históricas del narcotráfico como Joaquín Guzmán Loera, Ismael Zambada García, Amado Carrillo Fuentes, Miguel Ángel Félix Gallardo e incluso Pablo Escobar.

Las autoridades subrayaron que el CJNG mantenía presencia en prácticamente todo el territorio nacional, con actividades relacionadas con producción y tráfico de drogas, extorsiones, secuestros y homicidios.

“El Mencho": Apoyo de inteligencia de Estados Unidos en operativo

El operativo contó con información de inteligencia proporcionada por el gobierno de Estados Unidos. Cabe recordar que el 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para designar a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, incluido el CJNG. Bajo ese esquema, se ofrecían hasta 15 millones de dólares por información que condujera a la captura o condena de Oseguera Cervantes.

Violenta reacción en varios estados tras caída de “El Mencho”

Tras confirmarse la muerte del líder criminal, el CJNG respondió con una ola de violencia. En Guadalajara, mientras se realizaba el Medio Maratón Internacional con más de 23 mil corredores, se activó el “código rojo”. Narcobloqueos, vehículos incendiados y enfrentamientos paralizaron vialidades como Mariano Otero y Lázaro Cárdenas, además de la carretera a Chapala, rumbo al aeropuerto.

La violencia se extendió a entidades vecinas como Guanajuato y Michoacán, donde se reportaron bloqueos, quema de negocios y suspensión de clases. En total, al menos nueve estados anunciaron la cancelación de actividades escolares ante el riesgo.

¿Se acaba el CJNG?

El programa especial cerró con la interrogante central: ¿la muerte de “El Mencho” significa el fin del CJNG? Analistas advierten que, aunque se trata de un golpe contundente, podrían venir reacomodos internos, disputas por el control y nuevas oleadas de violencia, como ha ocurrido en otras regiones del país.

La caída de Nemesio Oseguera Cervantes marca el fin de un liderazgo que durante años expandió el poder del CJNG dentro y fuera de México. Sin embargo, la batalla contra el crimen organizado y contra la impunidad y la corrupción que lo sostienen continua.