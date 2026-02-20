El cochinero de Jesús Ramírez Cuevas: Desfalcos, bots y nexos con el “Rey del Huachicol”

El paso de Jesús Ramírez Cuevas por la vocería presidencial dejó un auténtico cochinero de corrupción, fraudes e irregularidades que hoy está costando miles de millones de pesos a los mexicanos. Así lo denunciaron legisladores de oposición tras las explosivas revelaciones documentadas en el libro Ni venganza ni perdón de Julio Scherer, donde se expone cómo el exfuncionario abusó de su cargo bajo la complacencia del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

La senadora del PRI, Claudia Anaya, fue tajante al señalar el destino de los impuestos ciudadanos: “El dinero que con tanto esfuerzo (...) pagamos con nuestro IVA, con nuestro ISR, se va a las empresas de Jesús Ramírez para que él esté todo el tiempo en sus campañas (...) o en los bots que contrata en Twitter golpeteando a oponentes”.

- @JesusRCuevas, señalado por desfalcos millonarios e impunidad



Senadores de oposición denunciaron una red de corrupción operada por el exvocero presidencial, que incluye el desvío de 27 mil millones de pesos y financiamiento ilícito.



Según revelaciones de Julio Scherer, estos… pic.twitter.com/Rjz9kSLAkq — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 20, 2026

La estafa millonaria: Luz y Fuerza, propaganda y bots

De acuerdo con lo narrado por Scherer, Ramírez Cuevas operó desfalcos masivos que representan un pesado lastre económico para el país. Entre ellos destaca un decreto adicional para compensar a extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro que costó 27 mil millones de pesos al erario.

A esto se suman más de 2 mil 800 millones de pesos entregados a empresas vinculadas al exvocero con fines propagandísticos. Ante esto, el coordinador de los senadores priistas, Manuel Añorve, exigió a las autoridades actuar: “Deberían tener una carpeta abierta investigando ese señalamiento grave (...) y, obviamente, también pagar a modo una serie de influencers, youtuberos y, sobre todo, prensa que le generaba a Jesús Ramírez el golpeteo a los adversarios”.

¡Botín millonario, pocos beneficiados! La deuda de 27 mil millones que dejó Jesús Ramírez Cuevas

Dinero manchado de sangre y financiamiento ilícito

La gravedad del lodazal no se limita al desvío de recursos públicos. La oposición califica como un auténtico crimen que Ramírez Cuevas haya abierto la puerta al financiamiento del crimen organizado a través de Sergio Carmona, el llamado “Rey del Huachicol”, para inyectar dinero sucio a las campañas de Morena; un delito electoral que, por ley, amerita prisión preventiva oficiosa.

“El tema del huachicol fiscal es la mayor estafa que ha tenido este país”, reclamó la senadora Mely Romero. Por su parte, el coordinador panista en el Senado, Ricardo Anaya, lanzó una dura advertencia sobre el silencio oficial: “Eso por supuesto que amerita una investigación (...) va a confirmar que los vínculos de Morena con el crimen organizado llegan a tal nivel que Morena ni siquiera está dispuesto a investigar lo que aquí ha sido denunciado”.

Los legisladores coinciden en una exigencia: no puede haber espacio para la impunidad ni intentos de tapar estos delitos desde el gobierno, con Jesús Ramírez Cuevas a la cabeza de esta red de corrupción.