A la espera de su audiencia: Hernán Bermúdez, el jefe policiaco que operó para el CJNG en Tabasco

El grupo criminal conocido como “La Barredora” no operaba en las sombras; durante años, fungió abierta e impunemente como el brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado de Tabasco. Hay informes de inteligencia militar que datan desde el 2019, los cuales ya vinculaban de manera directa a Hernán Bermúdez Requena con este grupo criminal, identificándolo, según la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), como una célula operativa del cártel en la región.

Adán Augusto y las advertencias ignoradas de la Sedena

A pesar de la gravedad de estos reportes de inteligencia, el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández decidió ignorar deliberadamente las advertencias. Tan solo un mes después de que se emitieran los informes de la Defensa, nombró oficialmente a Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad Pública de Tabasco. Desde esa posición de poder, el funcionario abarcó la mayoría de los negocios ilícitos, manejando a sus anchas el tráfico de drogas, tráfico de ilegales, secuestros, cobro de piso, extorsión y el huachicol.

El mapa del huachicol: 35 mil denuncias desnudan el discurso oficial de que el robo terminó

El escándalo amenazó con estallar entre 2021 y 2022, cuando salieron a la luz pública las filtraciones de los documentos de la entonces Sedena (los llamados Guacamaya Leaks). Estos archivos señalaban una y otra vez a Hernán Bermúdez como el líder absoluto de “La Barredora” y operador directo del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, bajo el cobijo oficial, absolutamente nada pasó.

Cinco años al frente de la policía y una huida por la puerta grande

El considerado “consentido” de Adán Augusto López se sirvió con la cuchara grande durante más de cinco años al frente de la corporación. Su mandato intocable terminó repentinamente el 4 de enero de 2024, cuando renunció a su cargo. Lejos de ser investigado, un día después hasta las gracias le dieron; José Antonio de la Vega Asmitia, entonces secretario de gobierno de Tabasco, declaró públicamente: “Agradecemos en nombre del gobierno de Tabasco al licenciado Hernán Bermúdez Requena su gestión al frente de la secretaría en estos años y le deseamos el mejor de los éxitos”.

Esa despedida oficial fue el preámbulo de su escape. El 26 de enero de ese mismo año, salió tranquilamente del país. Tuvieron que pasar varios meses de impunidad para que, en febrero de 2025, la Fiscalía General de Tabasco por fin girara una orden de aprehensión en su contra, seguida por la emisión de una ficha roja de la Interpol en julio de 2025 para lograr su captura internacional.

Captura internacional y la audiencia decisiva en el Altiplano

La cacería internacional rindió frutos el 12 de septiembre de 2025, cuando Hernán Bermúdez fue capturado por autoridades mexicanas en Asunción, Paraguay. Tras un misterioso y largo traslado de regreso a México, el exjefe policiaco fue ingresado de inmediato al penal de máxima seguridad del Altiplano.

El momento decisivo de esta historia de corrupción está por llegar. El próximo 23 de marzo de este año se realizará la audiencia clave para determinar su responsabilidad por los múltiples delitos de los que se le acusa. En el banquillo estará no solo el operador más aplicado del CJNG en el sureste, sino también el hombre señalado como el gran protegido político de Adán Augusto López y del expresidente Andrés Manuel López Obrador.