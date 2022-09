VIDEO: Imágenes de Abigail Hay minutos antes de morir en Oaxaca

En un nuevo video difundido por Margarita Hay, se observan las instalaciones de la comandancia de policía en Salina Cruz, Oaxaca, entran cuatro mujeres uniformadas con una detenida, quien cae al piso, la levantan y la someten contra la pared, aparentemente para controlarla; se trata de Abigail Hay, quien, tres horas después de esa escena, fue hallada sin vida en una celda.

La muerte de Abigail Hay Urrutia, aún es investigada por la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, pero Margarita, su hermana y su familia desconfían de las autoridades.

El video fue difundido para insistir en que a su hermana la mataron y no se suicidó como afirma un informe de la Policía de Salina Cruz, Oaxaca.

“Queremos que esas policías estén arrestadas, no queremos que más gente esté sufriendo así, no es el trato a un ciudadano, una falta administrativa... Por qué la tenían que haber golpeado así a mi hermana, a ella no la tenían que haber golpeado”, insiste Margarita al hacer nuevamente la denuncia pública.

¿Cómo murió Abigail Hay Urrutia?

A Abigail la arrestaron el viernes 19 de agosto cuando peleaba en la calle con su pareja sentimental, él mismo ayudó a subirla a la patrulla, sin embargo, solo a ella se la llevaron por presunta alteración del orden y más tarde avisaron a su familia que había muerto.





“Nos sentimos muy tristes, nos duele el alma, nos duele el corazón, mis papás son ya personas ya mayores y se han sentido muy mal estos días”, revela la hermana de la víctima.

La fiscalía de justicia estatal informó que este video presentado por Margarita, forma parte de la carpeta para resolver la muerte de Abigail que se investiga como feminicidio.

Hasta la fecha solo hay 2 elementos de salina cruz detenidos, otros dos de menor rango fueron dejados en libertad porque un juez consideró que no había elementos para vincularlos a proceso.