Con sacrificio y esfuerzo, así logró Israel, el recolector de basura, graduarse como abogado

José Israel, el joven que se convirtió en tendencia por graduarse como abogado mientras trabajaba como recolector de basura en Matamoros, Tamaulipas, compartió su historia de esfuerzo y superación a Fuerza Informativa Azteca, donde pidió a los jóvenes seguir su ejemplo para salir adelante.

En entrevista para Hechos Meridiano, contó que decidió compartir su logro en redes sociales para que la historia llegar a más personas que, por alguna razón, creen que es imposible juntar ambas actividades. Esto sin importar lo que tuvo que sacrificar durante cuatro años.

“Me levantaba a las 6:00 horas, regresaba a las 24:00 horas, todo el día trabajando y estudiando, durante 4 años, gracias al sacrificio se pudo, terminamos la carrera a base de mi trabajo como recolector de basura, orgullo de haber salido de limpieza para que los jóvenes vean que sí se puede a base de esfuerzo y sacrificio”, expresó.

Su sueño es seguir superándose

El joven abogado compartió que su próxima meta es seguir preparándose a través del estudio de las leyes y seguir aprendiendo porque esa es su gran pasión. “Me gusta, voy a esperar los tiempos de Dios y que me den una oportunidad en el municipio de que haga lo que me guste y seguir preparándome”, añadió.

José Israel afirmó que, hasta el momento, sigue laborando como recolector de basura, donde sus compañeros celebraron que terminara sus estudios. Desde luego, mencionó que las bromas en su trabajo no se han hecho esperar y ahora hasta es conocido como “el licenciado”.

“Me agarran de carrilla, me dicen el licenciado, pero también ellos les agradezco que siempre me han ayudado...Siempre me han dicho que es un orgullo, se sienten orgullosos de que alguien haya querido salir adelante, les agradezco que llegaba sin ganas y me decían usted puede, me apoyaban”, explicó.

Su familia, su gran motor para salir adelante

Por último, mencionó que buscará especializarse en la rama civil del Derecho bajo el apoyo de sus padres, a quienes consideró su gran motor por todo el apoyo que le brindaron a lo largo de los años.

“Mi papá es un ejemplo a seguir, desde pequeño empezó en la recolección de basura... Pude salir adelante y ver a mi padre y mi madre, el esfuerzo que hacían, más que nada por ellos, gracias a ellos. He tenido eso en mente de seguir echándole ganas, para darles lo que me han dado”, concluyó.