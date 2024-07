Reforma al Poder Judicial: Abogados y expertos alertan sobre el peligro de elegir por voto popular a jueces y magistrados

Mucho se ha hablado ya de los riesgos que implicaría que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular como lo plantea la reforma al Poder Judicial, pero si no ha quedado claro, este maestro en derecho tiene una explicación muy sencilla.

“Los jueces no pueden hacer campañas. No imagino a un candidato a juez de lo penal ofreciendo sentencias absolutorias o sentencias condenatorias. Los jueces deben actuar de la manera más humana, más sensible y más empática dictando sentencias, abonando a la justicia y a la paz que este país reclama.”, señala Juan Alberto Ruvalcaba, Maestro en Derecho.

Expertos aseguran que es necesario que los jueces conozcan al Poder Judicial

Para que todo esto sea posible, es necesario que los juzgadores conozcan desde las entrañas al Poder Judicial, algo que no ocurrirá si los propone un partido político y los eligen en las urnas.

“El Poder Judicial sí requiere de una carrera judicial que se respete para que nosotros continuemos laborando y aspiremos, con carrera judicial toda la base trabajadora, a ser jueces, a ser magistrados.”, indica Víctor Flores Nicolás, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

Abogada puntualiza que la reforma al Poder Judicial también debería incluir a las Fiscalías

Por otro lado, la abogada Ana Sofía Torres Menchaca sostiene que cualquier reforma al Poder Judicial estará incompleta si no se toca a las fiscalías, que son el primer contacto de la sociedad con el sistema de justicia.

No quedaría claro, por ejemplo, por qué un juez que se elige de manera popular va a ser mejor, más idóneo, más confiable y cercano a la sociedad. ¿Por qué ahora sí lo va a lograr?

Derechos humanos de los ciudadanos podrían quedar desprotegidos

Pero el riesgo mayor, revela este otro abogado, es que los ciudadanos pierdan su última línea de defensa salvaguardada por un Poder Judicial verdaderamente independiente.

“Sin la independencia judicial es imposible la existencia de pesos y contrapesos entre poderes, indispensables para que el ejercicio de este poder sea de forma controlada y para evitar excesos que conllevan la vulneración de derechos humanos.”, agregó Marcos del Rosario Rodríguez, miembro Barra Mexicana Abogados.

El tercer foro sobre la reforma judicial se llevará a cabo este martes en Toluca, Estado de México.