¡Emotivo reencuentro en la frontera! Abrazos No Muros 2024 reúne a 200 familias en medio del Río Bravo

¡Abrazos No Muros 2024, evento que reencuentra a familias en el Río Bravo! Más de 200 familias separadas por la frontera entre Estados Unidos y México, se reunieron en medio de la cuenta del Río Bravo durante el evento denominado “Abrazos No Muros”.

Este emotivo encuentro, que recuerda las realidades de cientos de miles de migrantes que salen de sus hogares en busca del denominado “sueño americano”, es también una protesta pacífica hacia las políticas migratorias de Estados Unidos, mismas que separan a las familias.

Reencuentro Emotivo en el Río Bravo 🌊❤️



Una vez más, familias de ambos lados de la frontera se reúnen en el Río Bravo para darse un abrazo en medio del cauce.

Estas son familias separadas, mexicanos que cruzaron a Estados Unidos y que, mientras resuelven su situación, no han…

En un puente construido en el río Bravo, cerca de 200 familias se pudieron abrazar durante unos minutos luego de su reencuentro; estas personas fueron separadas por las políticas migratorias de Estados Unidos y en algunos casos, estos seres queridos llevaban décadas sin poder reunirse.

Cabe señalar que en cada edición de “Abrazos No Muros”, los organizadores deben elegir entre los miles de solicitudes que les llegan; sin embargo, para este evento solo se les permite aceptar a 200 familias que se reúnen en la cuenca del río Bravo que separa a Ciudad Juárez de El Paso en Texas.

Organizaciones no gubernamentales de El Paso y de Ciudad Juárez trabajan en conjunto con instituciones y autoridades para lograr la logística y así hacer posible este reencuentro. Las afortunadas familias tuvieron que registrarse previamente para poder participar en “Abrazos No Muros” que en este 2024 efectúa su edición número once de reunir a las familias en la frontera entre Estados Unidos y México.

En lo que va de este 2024, 176 personas han muerto en el sector del El Paso, Texas, informó Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR por sus siglas en inglés).