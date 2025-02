"¡Qué nadaqueveriento!": Ahora es palabra oficial gracias a la AML

La Academia Mexicana de la Lengua (AML) ha reconocido oficialmente la palabra “nadaqueveriento” como un adjetivo válido en el español. Este término, que se deriva de la expresión coloquial “nada que ver”, ha ganado popularidad en redes sociales y ahora forma parte del léxico reconocido por la institución.

La expresión “nada que ver” se utiliza comúnmente para referirse a algo que no tiene relación con lo que se está hablando o que se considera inapropiado o irrelevante. Por ejemplo, se podría decir: “Si te sientes mal, deberías ir al médico”. - “Nada que ver. Con descansar un rato se me quita”. En este caso, “nada que ver” se utiliza para expresar que la sugerencia del médico no viene al caso.

¿De dónde viene la expresión “nadaqueveriento”?

El origen de la expresión se remonta al sentido literal de las palabras que la componen. “Nada que ver” puede entenderse como “no hay nada visible” o “no hay nada importante que considerar”. De este sentido literal, la expresión evolucionó hacia un uso figurado en el que se refiere a algo que no tiene importancia o que no viene al caso.

Con el tiempo, la expresión “nada que ver” comenzó a lexicalizarse, es decir, a adquirir un significado más figurado e independiente de su estructura original. Esto permitió que la expresión se utilizara de forma más libre, incluso como una sola frase o como un adjetivo.

En este contexto surge la palabra “nadaqueveriento”, que se forma a partir de “nada que ver” y el sufijo "-nte”, que se utiliza para formar adjetivos deverbales. “Nadaqueveriento” se utiliza entonces para describir a alguien o algo que es inoportuno, irrelevante o que no tiene relación con el tema en cuestión. Por ejemplo, se podría decir: “No invites a la fiesta al nadaqueveriento de Luis”.

La popularidad de “nadaqueveriento” se debe en gran parte a su uso en redes sociales, especialmente en plataformas como TikTok. La influencer Karina Torres, conocida por su uso de insultos ingeniosos, ha contribuido a la difusión de esta palabra a través de sus videos virales.

La incorporación de “nadaqueveriento” al diccionario de la AML es un reconocimiento de la evolución del lenguaje y de la influencia de las redes sociales en la creación de nuevas palabras. Este adjetivo, que alguna vez fue una expresión coloquial, ahora forma parte del léxico formal del español.