Acapulco se consolida como el destino que lo tiene todo para vacacionar en México

Acapulco continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos más completos y atractivos de México. Sus playas, la gastronomía tradicional, los atractivos naturales, la historia, los espectáculos emblemáticos, la vida nocturna y una amplia oferta hotelera y de servicios convierten al puerto en una opción ideal para todo tipo de visitantes.

Tradición, descanso y convivencia familiar

Durante esta temporada, decenas de familias, parejas y grupos de amigos recorren distintos puntos del puerto, se detienen para tomarse fotografías y disfrutan de cada momento, guardando postales que con el tiempo se convierten en parte de su historia personal. Para muchos turistas, visitar Acapulco no es solo un viaje, sino una tradición que se mantiene viva con el paso de los años.

“Acapulco es divertido y me gusta estar con mi familia”, comparte una visitante que destaca la variedad de actividades pensadas para la convivencia familiar.

Hospitalidad que hace sentir como en casa

El ambiente cálido y la hospitalidad de su gente son aspectos que los visitantes resaltan constantemente. “Nos gusta mucho venir a pasar acá los fines de semana y las fiestas por la gente que es muy hospitalaria con nosotros y nos hace sentir como en casa aquí en Acapulco”, señalan algunos turistas.

El puerto ofrece experiencias tanto para el descanso como para la aventura, lo que permite que personas de todas las edades encuentren siempre una razón para regresar.

“Porque es pura tradición, nos encanta venir desde que yo era niña”, relata una turista. Otros visitantes coinciden al afirmar: “porque es diversión y es tradición”.

“Me gusta estar en la piscina y disfrutar el momento con mi familia”, comenta otro visitante, resaltando los espacios diseñados para la relajación y la convivencia.

Una despedida de año espectacular frente al mar

El sol, la arena y el mar de Acapulco invitan a pasar días de descanso inigualables. Además, un año más, el puerto se consolida como uno de los destinos favoritos para despedir el año con una noche mágica frente al mar.

La bahía será escenario de un espectáculo especial con fuegos artificiales, drones, rayos láser y música, que iluminará el cielo desde 17 plataformas distintas, con el objetivo de despedir el 2025 y dar la bienvenida al Año Nuevo con fiesta, alegría y un ambiente inigualable.