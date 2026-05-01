Renuncia masiva sacude a e-consulta Puebla tras presiones del gobernador Alejandro Armenta

La “libertad de expresión” está en predicamento una vez más en el estado de Puebla, gobernado por el morenista Alejandro Armenta Mier, en medio de una polémica que sacude al medio digital e-consulta.

Una nueva muestra fue la sorpresiva renuncia de 17 columnistas y colaboradores del portal, quienes decidieron dejar el proyecto tras cambios en la línea editorial.

¿Por qué renunciaron 17 columnistas de e-consulta?

La salida masiva ocurrió luego de que el medio fuera vendido a personas presuntamente afines al gobierno estatal, en un contexto marcado —según los propios periodistas— por presiones, hostigamientos y cambios internos.

A través de un comunicado difundido en medios digitales, los colaboradores señalaron: “Los abajo firmantes, colaboradores del diario digital e-consulta, deploramos el rumbo que este medio ha tomado”.

Además, denunciaron que el portal fue sometido a un “estrangulamiento económico, político y jurídico”, lo que terminó por afectar su independencia editorial.

Un atentado a la libertad de expresión es lo que se vive hoy en la Puebla de Alejandro Armenta, quien ha desacreditado a medios que muestran errores en su gestión. Ejemplo de ello es lo que vive E-Consulta, un medio crítico al gobierno morenista, y que hoy tras su venta, ha… — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) May 2, 2026

¿Qué dijo Rodolfo Ruiz sobre el cambio en el medio?

El periodista y director general, Rodolfo Ruiz, también reaccionó públicamente. A través de su cuenta en X (antes Twitter), expresó su inconformidad con el giro del medio: “Qué vergüenza que e-consulta se preste a este juego sucio…”

Sus declaraciones se dieron luego de la publicación de contenidos que, según críticos, atacaban a personajes opositores a proyectos impulsados por el gobierno estatal. El conflicto también se vincula con el debate alrededor del proyecto del Cablebús en Puebla.

El portal habría modificado su línea editorial para posicionarse en contra de voces críticas, como la del empresario José Luis Escalera, quien recientemente participó en un foro contra esta obra. Esto generó inconformidad entre los periodistas, quienes durante más de dos décadas mantuvieron una línea crítica.

¿Qué ha dicho el gobernador Alejandro Armenta?

En medio de la controversia, el gobernador Alejandro Armenta ha hecho declaraciones que también han generado debate. Por un lado, lanzó críticas directas contra el periodista Rodolfo Ruiz; por otro, cuestionó públicamente si realmente existe acoso hacia el gremio periodístico en Puebla.

Estas posturas han sido interpretadas por algunos sectores como contradictorias frente a los señalamientos de presión hacia medios de comunicación.

Los periodistas que renunciaron advirtieron que, pese a años de trabajo crítico, hoy enfrentan un escenario que consideran restrictivo para el ejercicio libre del periodismo.

El caso de e-consulta reabre la discusión sobre la independencia de los medios y las condiciones en las que se ejerce la libertad de expresión en el estado.

