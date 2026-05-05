¡Es una burla! Pescadores denuncian exclusión en apoyos de Rocío Nahle

Una burla. Eso son las medidas del gobierno de Rocío Nahle para muchos pescadores que denuncian haber sido excluidos de los apoyos tras el derrame de hidrocarburo. Pescadores independientes de “Las Barrillas”, en Coatzacoalcos, califican como una burla los censos realizados por el gobierno morenista de Rocío Nahle García, al asegurar que están siendo marginados de los recursos.

Censos para familiares y amigos

La indignación en la zona es total. David González, pescador independiente, señala que los censos realizados por la administración estatal repiten las viejas prácticas de favorecer únicamente a las cooperativas y a los allegados del poder. “Vinieron a hacer un censo y es lo mismo, solamente para las cooperativas, para el amigo del dueño de la cooperativa, para sus familiares, para gente que ni se moja los pies para ir a pescar”, denunció el afectado, quien asegura que la exclusión afecta a toda la población de Las Barrillas.

Comercio paralizado y desconfianza

Por su parte, comerciantes y habitantes señalan que también forman parte de los sectores afectados por la contingencia, por lo que consideran injusta la forma en que la administración de la gobernadora Rocío Nahle está distribuyendo los apoyos. Reyna González, comerciante de pescados, advierte que su producto se le está quedando debido al miedo de la gente por una posible contaminación. “Mi congelador está llenísimo de pescado... voy a Nanchital a vender y lo primero que me dicen es que el pescado está contaminado y si lo como y me enfermo”, relató.

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En Las Barrillas, Coatzacoalcos, acusan como “una burla” los apoyos del gobierno de @rocionahle tras el derrame; aseguran que muchos afectados quedaron fuera.



Exigen ampliar el padrón ante la incertidumbre.



Una nota de Antonio… pic.twitter.com/d2edtTb9X1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 5, 2026

Vivir en la incertidumbre

Los afectados indicaron que se mantienen en la incertidumbre, pues no les informaron cuánto, ni cuándo y si realmente les llegará el recurso a quienes lo necesitan. Eliseo Pereira, pescador independiente, lamentó que no saben nada sobre el apoyo económico, mientras que Gloria Hernández, habitante de Las Barrillas, pidió que las promesas de ayuda no sean solo “palabras vacías que no se cumplen”.

Ante este panorama, la comunidad hace un llamado directo al gobierno de Rocío Nahle García para ampliar el padrón de beneficiarios y atender a todos los sectores afectados, advirtiendo que la falta de respuesta podría agravar seriamente la situación en Las Barrillas.