Feria de Tabasco continúa pese al incendio que dejó 5 muertos y pérdidas millonarias

La Feria de Tabasco reabrió sus puertas al público apenas un día después del incendio registrado en la Nave 1 del Parque Tabasco, tragedia que dejó cinco personas muertas y decenas de comerciantes afectados por pérdidas millonarias.

Aunque las autoridades estatales realizaron una misa y colocaron una ofrenda floral en memoria de las víctimas, la decisión de continuar con las actividades de la feria generó críticas.

Visitantes y expositores consideraron que no hubo el tiempo suficiente para guardar luto tras el siniestro, ya que solo un día después decidieron continuar la fiesta.

Cuestionan reapertura de la Feria de Tabasco tras tragedia

Algunos asistentes señalaron que la reapertura fue precipitada y que aún existe temor entre las personas que acudieron al recinto ferial.

“Yo creo que no se debió haber reinaugurado la feria, porque primeramente como dicen, las emociones de la gente que queda herida, como dicen lo material va y viene pero lo sentimental no se va”, narró el visitante José Manuel Falcón.

Otros asistentes afirmaron sentirse inseguros al regresar al Parque Tabasco, pues consideran que todavía no se sabe bien sobre las causas del incendio ni garantías de que una tragedia similar no vuelva a ocurrir.

Expositores afectados por incendio en Feria de Tabasco piden apoyo total

Además del saldo de fallecidos, el siniestro provocó graves pérdidas económicas para comerciantes y expositores que instalaron sus stands en la Nave 1.

A través de redes sociales, varios afectados denunciaron haber perdido mercancía, mobiliario y parte importante de su inversión. Algunos señalaron que el apoyo entregado por el gobierno estatal no cubrió el total de los daños.

Una de las expositoras afectadas aseguró que perdió cerca de 35 mil pesos en mercancía y equipo, aunque solo recibió alrededor del 85 por ciento del monto estimado de sus pérdidas.

Los comerciantes también reclamaron incertidumbre sobre quién responderá por los daños restantes y si existirán apoyos adicionales para recuperar sus negocios.

Continúan actividades mientras esperan dictamen sobre causas del incendio

Pese a la tragedia, las actividades de la Feria de Tabasco continuaron con normalidad este viernes, mientras personal de Protección Civil mantuvo vigilancia en distintas áreas del recinto.

Sin embargo, el ambiente entre visitantes ya no fue el mismo. Varias personas pidieron reforzar las medidas de seguridad y mejorar los protocolos de emergencia para evitar otro accidente.

Hasta ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del incendio en la Feria de Tabasco, mientras sigue pendiente la identificación y entrega de los cuerpos de las víctimas a sus familiares.