Helicóptero bajo sospecha en Puebla: el gobernador Alejandro Armenta desata polémica por opacidad

El uso del helicóptero oficial en Puebla volvió a encender la polémica. El gobernador Alejandro Armenta está en el centro de las críticas luego de que se cuestionara si la aeronave se ha utilizado para actividades personales o incluso partidistas, además de la falta de transparencia sobre los costos de estos traslados.

Se trata de recursos públicos y del uso de una herramienta que, en teoría, debería destinarse a tareas de seguridad o trabajo institucional.

¿Por qué critican el uso del helicóptero en Puebla?

La controversia surgió luego de que se difundiera un video en redes sociales donde se observa al mandatario a bordo del helicóptero junto a funcionarios, enviando saludos a integrantes de Morena en el contexto de un evento partidista en la Ciudad de México.

Este detalle fue el que detonó los cuestionamientos: si el traslado no estaba relacionado con una emergencia o actividad oficial, ¿por qué se utilizó una aeronave pagada con dinero público?

Las críticas apuntan a que el uso del helicóptero podría no estar alineado con los fines institucionales para los que fue destinado.

¿Qué dijo Alejandro Armenta sobre los viajes en helicóptero?

Ante los cuestionamientos, Alejandro Armenta defendió el uso de la aeronave, asegurando que se trata de una herramienta para optimizar tiempos.

Según explicó, recurre al helicóptero cuando necesita trasladarse rápidamente entre distintos puntos del estado o del país. Sin embargo, evitó profundizar en detalles sobre los vuelos específicos, lo que ha generado más dudas que respuestas.

Opacidad: ¿por qué no se pueden conocer los costos de los vuelos?

Uno de los puntos más polémicos es que la información relacionada con los viajes —como bitácoras, destinos y costos— fue clasificada por un periodo de cinco años. Esto significa que, por ahora, no se puede conocer cuánto se ha gastado en estos traslados ni con qué frecuencia se han realizado.

La reserva de esta información, obtenida a través de solicitudes en la Plataforma Nacional de Transparencia, ha sido vista por críticos como un intento de evitar el escrutinio público.

Más allá del caso específico, el tema abre una discusión más amplia: el uso de recursos públicos por parte de funcionarios. Especialistas y ciudadanos coinciden en que la transparencia es clave para garantizar que este tipo de herramientas no se utilicen con fines personales o políticos.

El hecho de que el helicóptero haya sido utilizado en un contexto vinculado a actividades partidistas ha encendido las alertas sobre posibles irregularidades.

Mientras el gobierno estatal insiste en que el uso del helicóptero está justificado, las críticas se centran en la falta de información clara y accesible. Exigen transparencia total sobre el uso de recursos públicos.