“No le temo a nada”: así responde Rubén Rocha Moya tras presuntos nexos con Los Chapitos

“El que nada debe, nada teme”: Palabras de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, que ha repetido ante los señalamientos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por sus presuntos nexos con el crimen organizado.

En su visita a Navolato, Rocha Moya enfrentó cuestionamientos por las acusaciones de EU, pero su actitud solo reflejó indiferencia; acaso, ¿se siente protegido por el poder?

Esto dijo Rubén Rocha Moya tras señalamientos de EU

Ante los medios, el mandatario optó por una postura prudente y evitó entrar en confrontación directa con las autoridades estadounidenses, limitándose a expresar respeto institucional.

“Pues mira, el que nada teme, la pasa bien, y efectivamente tengo la conclusión que tiene la Fiscalía General… ¿Qué le diría al Gobierno de Estados Unidos? Nada, nada. Les tengo respeto”, declaró Rocha Moya.

El gobernador añadió que reconoce al gobierno estadounidense y que cada país actúa conforme a sus propias determinaciones, mientras que México debe hacer lo propio dentro de su marco institucional.

“Yo no tengo más que reconocimiento para los vecinos nuestros, que son Estados Unidos y su gobierno”, señaló durante su intervención pública.

Acusaciones desde EU y señalamientos por presuntos vínculos con el narco

Las declaraciones del mandatario ocurren en medio de una investigación del Gobierno de Estados Unidos que lo vincula, junto con otros funcionarios de Sinaloa, por un pacto con el crimen organizado en Sinaloa.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la estructura del Cártel de Sinaloa, particularmente la facción conocida como “Los Chapitos”, habría tenido influencia en distintos niveles de gobierno en la entidad.

Dentro de estos señalamientos se menciona que, presuntamente, Rocha Moya pactó protegerlos en sus operaciones de tráfico de drogas, con tal de llegar a la gubernatura en 2021.

Piden desafuero del gobernador de Sinaloa

Y mientras tanto, en la capital sinaloense, ya algunos actores políticos, empresarios y la misma ciudadanía se han manifestado. Señalan que hay expectativa y están con incertidumbre de lo que pudiera pasar.

Esto debido a que desde septiembre de 2024 han repuntado diferentes hechos delictivos como el asalto a comercios, el robo de vehículos, la desaparición de personas y, por supuesto, los homicidios dolosos.

Aseguran que el gobierno mexicano debe actuar y rendirle cuentas a la ciudadanía y exigir al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, que desista del cargo para que sea investigado por las autoridades norteamericanas.