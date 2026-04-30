Acapulco brilló en el Tianguis Turístico 2026 con más de 8 mil asistentes

Con un balance positivo de más de 8 mil asistentes, hoy concluyó el Tianguis Turístico 2026 de Acapulco, Guerrero, donde la región recibió a miles de turistas y residentes.

El regreso del Tianguis Turístico en su edición 50 en Acapulco coloca nuevamente al puerto en el escenario internacional. De acuerdo con autoridades, se lograron 64 mil 138 citas de negocios, lo que representa un incremento del 79.4 por ciento respecto a la edición 2024.

Guerrero se consolida como destino turístico favorito

El evento permitió la instalación de pabellones de los distintos estados del país y de naciones invitadas, donde se presentó la oferta turística que formó parte del Tianguis Turístico.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, destacó la llegada de visitantes nacionales e internacionales, quienes, dijo, han reconocido tanto la belleza del destino como los avances en su proceso de recuperación tras distintos desafíos.

🌴 #Acapulco vuelve a brillar ante el mundo



Concluyó el Tianguis Turístico 2026 marcando el regreso del puerto al escenario internacional.



Participaron más de 3 mil expositores y compradores de al menos 30 países, consolidando a Guerrero como un destino clave para el turismo… pic.twitter.com/a90CHixt45 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 1, 2026

Durante su participación, la mandataria subrayó que Guerrero ha ampliado su vocación turística más allá de los destinos tradicionales.

“Antes había un triángulo del sol; era Acapulco, Zihuatanejo y Taxco, pero hoy descubrimos que no nada más son tres municipios; hoy tenemos 49 municipios de 85 que tiene Guerrero con vocación turística, y vamos por más”, señaló a Azteca Noticias.

Salgado Pineda agregó que este crecimiento refleja una estrategia de diversificación, así como mejoras en conectividad aérea y el impulso a nuevas rutas marítimas y de crucero.

Guerrero exhibe su bella ante el mundo

Más de tres mil expositores y mil 258 compradores provenientes de al menos 30 países participaron en el evento, que reunió a más de 8 mil asistentes en Acapulco.

La gobernadora destacó el ambiente de entusiasmo que se vivió durante la jornada, al señalar que se trató de un encuentro con gran afluencia internacional y una importante derrama de visitantes.

“Es un mundo de gente que está muy contenta de estar aquí en Acapulco. El simple hecho de estar aquí ya te pone feliz, llegar a este paraíso maravilloso”, expresó.