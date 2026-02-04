Las multas de tránsito son el temor de muchos conductores, pero para los delincuentes, se ha convertido una oportunidad para hacerte creer que tienes infracciones pendientes y basta un mensaje SMS a tu celular para robar tu información .

En el mundo de los ciberdelitos, las maneras de obtener información personal de las personas evolucionan y ahora, hay delincuentes que están enviando mensajes con alertas en las que alguien supuestamente tiene que pagar sus multas de tránsito.

Hackeo masivo en México...



Se filtraron bases de datos de 25 instituciones públicas, entre ellas SAT, Bienestar y gobiernos estatales. Lo grave: no solo nombres y teléfonos, también CURP, RFC y datos biométricos como huellas e iris.



El Gobierno reconoció el ataque, pero no ha… pic.twitter.com/gkiSQqoRp4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 2, 2026

¿Qué dice el mensaje SMS sobre supuestas multas de tránsito?

Las víctimas están recibiendo un mensaje de texto en el que, a manera de recordatorio, se advierte a la persona que tiene pendiente el pago de infracciones y para solucionarlo, tiene que dar click en una liga de ineternet que se adjunta en el mensaje.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) consultó uno de los mensajes que una persona recibió el 25 de enero de 2026, a las 8:57 horas y en este se lee:

“Recordatorio final: Tiene multas de transito pendientes. Por favor, den seguimiento de inmediato para evitar multas altas. (sic)”, el cual fue enviado desde el número +52 474 300 0765

Seguido del mensaje, se adjuntó una liga que supuestamente dirige al sitio de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, pero ¡Cuidado! Este enlace es FALSO.

El mensaje SMS que se envía advierte que es la última oportunidad para pagar multas de tránsito.|Especial

Así podrían robar tu información con un mensaje SMS de falsas multas de tránsito

Informes de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) , revelan que mediante estos mensajes se busca generar miedo en las víctimas.

Los delincuentes clonan páginas web para aparentar ser portales gubernamentales o sitios oficiales y replican logotipos, colores e imágenes institucionales.

El objetivo de que entres es captar datos personales, credenciales de acceso, información financiera que posteriormente pueden emplearse para cometer fraudes o realizar cargos no autorizados .

Recomendaciones para no caer en mensajes de SMS por falsas multas de tránsito

La presión que ejercen sobre las víctimas busca que las personas den click al enlace sin verificar si el aviso es real o no. A esto se suma la preocupación o el desconocimiento sobre trámites oficiales.

El hecho de saber que es la última oportunidad para pagar, o bien, que en caso de no abrir el enlace, el costo de la infracción aumentará, convierte a la persona en alguien vulnerable.

Toma en cuenta que los mensajes enviados vía SMS suelen utilizar un tono urgente y amenazante, en el que advierten sobre recargos, sanciones adicionales o consecuencias administrativas si no se realiza el pago de una multa de tránsito de inmediato. Las autoridades publicaron las siguientes recomendaciones para reducir riesgos y evitar ser víctima: