Tragedia en Guatemala: accidente de camión deja 15 muertos en Ruta Interamericana

Un trágico accidente carretero sacudió a Guatemala durante la madrugada de hoy sábado 27 de diciembre, cuando un camión de pasajeros perdió el control y cayó a un barranco en el departamento de Sololá, dejando un saldo de al menos 15 muertos y 19 personas heridas, de acuerdo con autoridades y cuerpos de rescate.

La unidad de transporte había salido de la Ciudad de Guatemala con destino a San Marcos, y circulaba sobre la Rarretera Interamericana, una de las vías más transitadas del país, cuando ocurrió el percance alrededor de la medianoche.

EmergenciaCBMD | ACCIDENTE DE TRÁNSITO COLECTIVO



Kilómetro 172 Ruta Interamericana, se reporta un accidente de tránsito donde se ve involucrado un bus de transporte extraurbano.



Varias unidades se encuentran laborando en el lugar.



— ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) December 27, 2025

¿Cómo ocurrió el accidente del autobús en Sololá, Guatemala?

Conforme a los primeros reportes oficiales, el autobús perdió el control por causas que aún se encuentran bajo investigación y de inmediato se precipitó hacia un barranco de gran profundidad; y es que este fatal siniestro sucedió en una zona montañosa caracterizada por curvas cerradas, además de condiciones de manejo complejas.

Las autoridades no han descartado factores como exceso de velocidad, fallas mecánicas o las mismas condiciones del camino, comunes en esa región del país.

AMPLIACIÓN

Accidente de tránsito colectivo

Kilómetro 173 Ruta Interamericana, Occidente



Un bus extraurbano de los transportes Sinaloa por causas aún no establecidas cae a un barranco de aproximadamente 75 metros de profundidad.



— ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) December 27, 2025

Operativo de rescate: más de dos horas para salvar vidas tras accidente de autobús en Guatemala

Después del impacto, se desplegó un amplio operativo de emergencia que incluyó a decenas de rescatistas y cerca de 20 ambulancias, quienes trabajaron durante más de dos horas y media para rescatar a las víctimas atrapadas entre los restos del autobús. Los heridos fueron trasladados a hospitales de comunidades cercanas, en donde algunos permanecen bajo observación médica.

Accidente en carretera de Guatemala: ¿quiénes fueron las víctimas?

El portavoz de los Bomberos Voluntarios de Guatemala, Leandro Amado, confirmó que entre las personas muertas se encuentran 11 hombres, tres mujeres y un menor de edad, una cifra que refleja la magnitud del impacto, además de la gravedad del siniestro.

Las autoridades locales continúan con las labores de identificación oficial de las víctimas, además del acompañamiento a las familias afectadas.

Accidentes frecuentes en carreteras montañosas de Guatemala

Especialistas y organismos de seguridad vial han advertido que las carreteras montañosas de Guatemala, especialmente las rutas de largo trayecto como la Interamericana, registran con frecuencia accidentes fatales, esto debido a la orografía (del terreno), el desgaste de las unidades, además de a la falta de mantenimiento en algunos tramos.

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, el país enfrenta una nueva jornada de duelo; ¿qué medidas urgentes deben tomarse para evitar que tragedias como esta sigan cobrando vidas en las carreteras de la región?