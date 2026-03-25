Escapó por centímetros: VIDEO del momento en que motociclista evita la muerte tras choque en China

Un motociclista logró evitar un accidente potencialmente mortal tras reaccionar en el último instante, luego de que un automóvil fuera de control se dirigiera directamente hacia él mientras esperaba en un semáforo en rojo, en un brutal choque en China.

El siniestro, captado en video y difundido ampliamente en redes sociales, se viralizó además de que generó un gran impacto por la rapidez con la que ocurrió todo: menos de un segundo marcó la diferencia entre la vida y la tragedia.

VIDEO: Momento exacto en que un motociclista evita la muerte tras choque en China

Las imágenes muestran al motociclista detenido en su carril, aparentemente sin notar el peligro que se aproximaba, pero segundos después, un automóvil pierde el control y avanza a gran velocidad desde atrás.

En una reacción instintiva, el conductor de la motocicleta gira la cabeza, detecta el riesgo inmediatamente salta de se motocicleta, justo antes del impacto. El automóvil termina setrellandose violentamente contra la motocicleta, destruyéndola casi por completo.

Expertos en seguridad vial coinciden en que este tipo de maniobras, aunque difíciles, pueden ser decisivas; la clave en este caso fue la capacidad de reacción inmediata y la percepción del entorno. La acción del conductor de moto, saltar y alejarse del punto de impacto, fue determinante para evitar lesiones graves o incluso la muerte.

¿Qué pasó en el momento del accidente en China?

Cabe decir que los accidentes de tránsito siguen siendo una de las principales causas de muerte en el mundo; factores como el exceso de velocidad, distracciones y fallas mecánicas aumentan el riesgo. Aunque no se han confirmado las causas exactas del descontrol del vehículo, especialistas señalan que situaciones similares suelen estar relacionadas con errores humanos o pérdida de control del automóvil.

Este incidente pone sobre la mesa la necesidad de mantener siempre la atención en la vía, incluso en momentos aparentemente seguros como un alto total. En Azteca Noticias también te aconsejamos que revises constantemente los espejos, mantener tu distancia y estar alerta, ya que esto puede marcar la diferencia en situaciones críticas. El video deja una lección clara: la vida puede depender de un solo segundo. Y tú, en una situación así, ¿habrías reaccionado a tiempo?