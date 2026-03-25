Desatan emergencia en aeropuerto de EU tras avión que arrolló a coyote en plena pista

Después de la tragedia en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York que dejó dos muertos, en Estados Unidos continúan los problemas en la aviación, ya que un avión de una aerolínea comercial arrolló a un coyote en Rhode Island.

Susto en Providence: Avión de JetBlue choca contra un coyote durante el despegue

El raro y lamentable suceso ocurrió la mañana del martes 24 de marzo de 2026, en el Aeropuerto TF Green de Providence, con el avión Airbus A320 operado por JetBlue. El vuelo 1129 de la aerolínea JetBlue golpeó al animal durante la maniobra de despegue. La aeronave, con rumbo a Nueva York, tuvo que regresar a la terminal de Rhode Island.

Vuelo 1129: Testimonios de pasajeros tras el aterrizaje de emergencia

Bob Manning, un residente local, expresó su sorpresa: "Nunca había oído de algo así, pero sabes que su población debe estar creciendo mucho para que eso ocurra".

Una pequeña viajera del avión revivió el momento: “Siento que el coyote simplemente salió de la nada”. Shannon Razsadin, otra turista, confirmó la presencia habitual de estos animales: “Los vemos en el barrio y lamentablemente a veces en las carreteras principales, pero parece que hay un problema”.

Razsadin recordó un incidente similar hace dos años: “Estuve en un vuelo saliendo de TF Green y golpeamos un zopilote, así que tuve que hacer un aterrizaje de emergencia”. Estos choques con fauna no sorprendieron a los usuarios frecuentes del aeropuerto de Providence, conocido por sus encuentros con animales silvestres.

¿Falla el control de fauna? El oscuro historial de animales muertos en TF Green

El aeropuerto TF Green enfrentó problemas recurrentes con animales silvestres. En 2022, el aeropuerto recibió varias propuestas para servicios de control de fauna, pero las autoridades no han revelado el resultado de estas propuestas.

Datos históricos revelan la magnitud del problema. En 2014, medios locales revelaron que, en los cinco años previos, el aeropuerto mató a más de 3 mil aves y 18 coyotes. La dirección del aeropuerto no ha actualizado dichas cifras.