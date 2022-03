Accidente en Colima deja 4 jornaleros muertos

Cuatro jornaleros muertos y 21 heridos es el saldo de un accidente en la carretera libre Armería-Manzanillo, la camioneta en la que viajaban los trabajadores del campo fue impactada por un tráiler.

El accidente provocó largas filas de vehículos durante tres horas en la carretera libre Armería-Manzanillo con destino al puerto de Manzanillo, dentro del estado de Colima, también trascendió en los reportes de las autoridades estatales que la mayoría de los jornaleros eran originarios del estado de Guerrero.

Historia accidente

Los jornaleros de acuerdo con los primeros reportes, regresaban de un día de trabajo en los campos, se dedicaban al corte del tomate.

“Queremos saber es la camioneta de paisanos de nosotros que chocó con el tráiler, y este no sabemos que es lo que pasó”, comentó Fidel Gallardo, familiar de uno de los jornaleros.

“¿De dónde veían, a dónde se dirigían? Se le preguntó, De Santa Rita a Tecomán, venían de su trabajo, del corte de tomate, y el tráiler se atravesó y los sacó para afuera”, agregó Fidel con tristeza en su voz.

Largas filas

El accidente ocurrió a la altura del poblado Los Reyes, municipio de Armería, hasta donde llegaron familiares de los jornaleros, mientras largas filas de tráileres esperaron más de tres horas para continuar su viaje al puerto de Manzanillo.

"¿Aquí va esperar hasta que abran paso para el puerto? Si, así es non queda de otra porque no tengo para pagar la autopista. No nos dan para pagar la pista. De vacíos nos mandan por la libre”, confesó Alejandrino Juárez, chofer de tráiler y que quedó varado en la carretera.

Los primeros informes indicaron que la mayoría de los jornaleros eran del estado de Guerrero, además, los heridos se encuentran delicados de salud y reciben atención médica en distintos hospitales de Colima.

El saldo final de este accidente en la carretera libre Armería-Manzanillo fue de cuatro jornaleros muertos y 21 lesionados.