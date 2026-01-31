Maniobra imprudente provoca fuerte accidente entre camión y auto particular; hay 11 lesionados en Guadalajara

Al menos 11 personas resultaron lesionadas tras un aparatoso choque entre una unidad de transporte público y un vehículo particular en las inmediaciones de la Glorieta de Tránsito, en los cruces de avenida Fray Antonio Alcalde y calle Félix Palavicini en Guadalajara . El accidente se originó cuando el auto hizo una maniobra de corte a la circulación del camión, lo que provocó la colisión y la movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

#AlMomento 🚍Aparatoso accidente de unidad de transporte público se registra en las inmediaciones de la Glorieta de Tránsito, sobre los cruces de avenida Fray Antonio Alcalde y calle Felix Palavicini❗️



🔎 Se desconoce la cantidad de personas lesionadas.



Personal de Servicios… pic.twitter.com/Z0C1Bx3cFu — TráficoZMGuadalajara (@Trafico_ZMG) January 31, 2026