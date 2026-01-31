Logo Inklusion Sitio accesible
LogoFIA.png

Maniobra imprudente provoca fuerte accidente entre camión y auto particular; hay 11 lesionados en Guadalajara

¡Accidente en Guadalajara! Un camión de transporte público chocó con un auto particular en avenida Fray Antonio Alcalde; al menos 11 lesionados leves.

Accidente en Glorieta de Tránsito: camión y auto particular chocan en Guadalajara
Accidente en Glorieta de Tránsito: camión y auto particular chocan en Guadalajara|Especial
Notas,
Estados

Escrito por:  Alejandra Gómez

Al menos 11 personas resultaron lesionadas tras un aparatoso choque entre una unidad de transporte público y un vehículo particular en las inmediaciones de la Glorieta de Tránsito, en los cruces de avenida Fray Antonio Alcalde y calle Félix Palavicini en Guadalajara . El accidente se originó cuando el auto hizo una maniobra de corte a la circulación del camión, lo que provocó la colisión y la movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

Tags relacionados
Estados Accidentes en México

Notas