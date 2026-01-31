Maniobra imprudente provoca fuerte accidente entre camión y auto particular; hay 11 lesionados en Guadalajara
¡Accidente en Guadalajara! Un camión de transporte público chocó con un auto particular en avenida Fray Antonio Alcalde; al menos 11 lesionados leves.
Al menos 11 personas resultaron lesionadas tras un aparatoso choque entre una unidad de transporte público y un vehículo particular en las inmediaciones de la Glorieta de Tránsito, en los cruces de avenida Fray Antonio Alcalde y calle Félix Palavicini en Guadalajara . El accidente se originó cuando el auto hizo una maniobra de corte a la circulación del camión, lo que provocó la colisión y la movilización de cuerpos de emergencia en la zona.
#AlMomento 🚍Aparatoso accidente de unidad de transporte público se registra en las inmediaciones de la Glorieta de Tránsito, sobre los cruces de avenida Fray Antonio Alcalde y calle Felix Palavicini❗️— TráficoZMGuadalajara (@Trafico_ZMG) January 31, 2026
🔎 Se desconoce la cantidad de personas lesionadas.
