VIDEO: Joven salva a dos mujeres del trágico accidente en la carretera Mérida-Progreso

En plena Semana Santa, un fuerte accidente se registró en la carretera Mérida-Progreso, concretamente a la altura del kilómetro 22 con dirección a la capital de Yucatán, donde un automóvil se volteó y se prendió en llamas, cobrando la vida de dos personas.

Este grave incidente automovilístico ocurrió el viernes 29 de marzo y dejó imágenes impactantes del fuego que empezaron a circular en redes sociales, en especial del momento en que una persona desconocida toma valor e intenta rescatar a algunas de las personas que viajaban dentro del auto.

El saldo del accidente fue de dos personas fallecidas, quienes quedaron atrapados al interior del auto; mientras que otras tres personas pudieron salir del vehículo calcinado, en gran parte gracias a la ayuda que brindaron al menos dos jóvenes que pasaban por la zona, uno de ellos con un casco de motociclista.

Video del rescate a las personas del accidente en Mérida

Carretera Mérida-Progreso, 06:15 horas. 5 personas atrapadas en un Aveo que salió de la carretera. Héroes anónimos rescataron a los 3 de atrás; luego, el fuego atrapó a los 2 de adelante. pic.twitter.com/WlcrWZ2PIP — Don Kau (@xkau) March 30, 2024

Medios locales se acercaron a la zona del accidente en la carretera Mérida-Progreso y, en primera instancia, obtuvieron la declaración de uno de los voluntarios, quien fue identificado como Jos Valle y que posteriormente compartió imágenes y una breve declaración del suceso, en el que recalcó haber podido ayudar a escapar a dos mujeres jóvenes, mientras que otro hombre salió por su propio pie.

“Solo pude sacar a dos chavitas, un muchacho salió solo. La pareja que se encontraba adelante no pude sacarlos, hice lo que pude, pero el fuego se puso muy fuerte y no me permitió sacarla”, señala Presidio MX sobre las primeras palabras del ciudadano que ayudó a salvar dos vidas.

A través de la cuenta de Facebook Jos Valle, reveló fotografías posteriores al accidente en la carretera con dirección a Mérida y aseguró que no habría podido rescatar a las dos personas que viajaban en la parte frontal del auto, luego de que el fuego se intensificara, la cual ha sido catalogada como una pareja joven.