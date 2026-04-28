Accidente mortal en Avenida López Portillo, Cancún: El abrazo de un oficial a sobreviviente de choque

La madrugada de este martes, la Avenida José López Portillo en Cancún fue escenario de un accidente fatal que pone de manifiesto, una vez más, las consecuencias mortales de combinar el alcohol con el volante. El siniestro, ocurrido después de la medianoche, involucró a una motocicleta y un vehículo de carga pesada, dejando como saldo una persona fallecida y una escena de dolor que paralizó a los testigos de la zona.

El impacto de la culpa: "Yo insistí en beber"

Más allá de los daños materiales, la tragedia quedó marcada por un momento de cruda realidad humana. Entre el caos de las luces de emergencia, un joven sobreviviente, visiblemente destrozado, buscó consuelo en un agente de tránsito. Mientras se sostenía del uniforme del oficial, repetía entre lágrimas una frase que resonó entre los presentes: él había insistido en consumir alcohol antes de emprender el viaje.

Frente a ellos quedaron esparcidos sobre el pavimento latas de cerveza, los restos de una motocicleta siniestrada y un tráiler involucrado en el choque mientras realizaba maniobras en la vía. El oficial, en un gesto de empatía poco común en estos escenarios, se limitó a escuchar y sostener al joven que acababa de perder a su primo en el impacto.

Accidentes viales en Cancún: Una cifra que no desciende

De acuerdo con los reportes periciales preliminares, el choque ocurrió cuando la motocicleta se estrelló contra la unidad de carga. Este fallecimiento se suma a la preocupante lista de accidentes viales en Cancún que ocurren durante los fines de semana y días festivos, donde el factor común suele ser el exceso de velocidad y el estado de ebriedad.

Las autoridades de tránsito municipal han reiterado que manejar bajo los efectos del alcohol no siempre termina en una multa o una detención en el "Torito"; en casos como el de la Avenida López Portillo, el resultado puede ser mortal. La escena, presenciada en silencio por transeúntes, sirve como un recordatorio urgente sobre la responsabilidad al conducir en una de las arterias más transitadas y peligrosas de la ciudad.