Clausuran “El Ranchito Safari” en Arteaga, por maltrato animal; FGR investiga posesión ilegal de grandes felinos

Tras una serie de denuncias ciudadanas y reportes en redes sociales, la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado (PROPAEC) impuso sellos de clausura total al centro recreativo "El Ranchito Safari". El operativo reveló condiciones críticas de abandono, falta de insumos básicos y la presencia de especies exóticas cuya procedencia legal está bajo investigación federal.

Animales con sed, hambre y especies en riesgo

La diligencia, encabezada por la titular de la PROPAEC, Claudia Elvira Rodríguez Márquez, y el diputado Jorge Arturo Valdés Flores, constató que los animales no contaban con agua ni alimento al momento de la inspección. Entre las especies localizadas en condiciones deplorables se encuentran:

Un león y un tigre: Ambos bajo custodia, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) determina si fueron adquiridos legalmente.

Ambos bajo custodia, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) determina si fueron adquiridos legalmente. Un águila: Presenta una fractura en un ala que no recibió atención médica.

Presenta una fractura en un ala que no recibió atención médica. Especies en duda: Se localizaron ejemplares que podrían ser borregos cimarrones, lobos-perro y jabalíes.

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"Nos comenta la encargada que no cuenta con servicio de agua... imagínense", declaró el diputado Valdés Flores, señalando que el lugar carecía de los requisitos mínimos de manejo animal.

Intervención Federal y Sanciones

Debido a que el recinto albergaba fauna silvestre y grandes depredadores, el caso ha sido turnado oficialmente a la PROFEPA para el rescate y traslado inmediato de los ejemplares a santuarios o unidades de manejo calificadas.

Por su parte, la FGR ha iniciado una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades penales. Se busca confirmar si el establecimiento contaba con los permisos de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) para la exhibición y posesión de estas especies, o si se trata de un caso de tráfico de fauna.

Estatus actual del lugar

Aunque se colocaron los sellos de clausura para el acceso al público, los animales permanecen bajo resguardo en el sitio de forma temporal. Las autoridades han apercibido a los encargados para garantizar la hidratación y alimentación adecuada bajo estricta supervisión de inspectores estatales, en lo que se concreta su extracción por parte de personal calificado.