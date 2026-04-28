El estado donde se puede exentar el pago de la tenencia en 2026: requisitos y fecha límite

Los bolsillos cada vez se sienten más ligeros, y es que todo está tan caro este 2026 que evitar el pago de trámites representa una gran ayuda, especialmente en el caso de la tenencia vehicular para los automovilistas de Morelos.

Un beneficio que está próximo a terminar y que solo podrán aprovechar quienes cumplan con los siguientes requisitos.

¿Cuál es el requisito para exentar el pago de la tenencia en Morelos?

La Secretaría de Administración y Hacienda de Morelos recordó a los propietarios de vehículos que tienen hasta el próximo mes para hacer el pago del refrendo vehicular.

Este es el único requisito que deben cumplir para que puedan exentar el impuesto sobre la tenencia. Esto, con el fin de evitar que tu información esté desactualizada, así como recargos, sanciones.

Cabe recordar que solo se trata de un pago único del refrendo, el cual tiene un costo de:



Automóviles particulares: alrededor de 879.82 pesos (equivalente a 7.5 UMAs)

particulares: alrededor de 879.82 pesos (equivalente a 7.5 UMAs) Motocicletas: Un costo de 469.24 pesos (4 UMAs)

Fecha límite para exentar el pago de la tenencia en Morelos

¡Vence pronto! El plazo oficial para realizar el pago del refrendo y olvidarse de la tenencia es el próximo 31 de mayo de 2026.

A partir de esta fecha, los usuarios no solo enfrentarán recargos, sino que también podrían tener problemas para realizar otros trámites vehiculares o incluso que el auto sea detenido durante retenes oficiales.

¿Cómo pagar el refrendo en Morelos 2026?

Antes de iniciar con el trámite en línea, los contribuyentes deben tener los siguientes documentos a la mano: identificación oficial vigente, póliza de seguro vigente, tarjeta de circulación y comprobante de pago.

Una vez que tengas todo listo, te decimos el paso a paso para pagar el refrendo:

