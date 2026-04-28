Una serie de hechos ocurridos en la Zona Metropolitana de Guadalajara encendieron las alertas de seguridad. Desde de que se reportara a un bebé abandonado, hasta ataques armados y un homicidio, la jornada dejó múltiples incidentes en municipios como Zapopan y Tlaquepaque. Autoridades locales ya iniciaron investigaciones para esclarecer los casos y dar con los responsables.

¿Qué se sabe del bebé abandonado en Zapopan?

El hecho más impactante ocurrió en el municipio de Zapopan, donde un menor de aproximadamente 2 años de edad, fue abandonado en una gasolinera sobre avenida Joaquín Preciado. De acuerdo con el testimonio de un despachador, una mujer dejó al menor sentado en una banca y posteriormente desapareció del lugar.

El bebé fue localizado solo y trasladado a la Cruz Verde Norte, donde se confirmó que se encuentra en buen estado de salud. Personal de trabajo social le brindó atención y alimentos, mientras autoridades notificaron a instancias estatales para localizar a sus familiares.

🔴#IMPORTANTE | Un menor de 2 años fue abandonado en una gasolinera en el municipio de Zapopan; el pequeño fue trasladado hasta la Cruz Verde Norte.



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¿Qué ocurrió con el vehículo abandonado en Tlaquepaque?

En otro punto de la zona metropolitana, en San Pedro Tlaquepaque, un vehículo estuvo a punto de caer a una zanja de aproximadamente 4 metros de profundidad. El incidente se registró en la carretera libre a Zapotlanejo. La camioneta, que fue encontrada sin ocupantes, aparentemente se impactó contra una banqueta antes de quedar varada. Cuerpos de emergencia acudieron al sitio, pero no se reportaron personas lesionadas.

🔴#IMPORTANTE | Un vehículo cayó a una zanja sobre la carretera libre a Zapotlanejo en la Col. Tateposco en San Pedro Tlaquepaque; el automotor fue abandonado.



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¿Cómo fue el ataque armado en Zapopan?

En Zapopan, un hombre resultó herido de bala y con múltiples golpes dentro de su domicilio. La víctima relató que varios sujetos tocaron a su puerta y posteriormente irrumpieron por la fuerza, agrediéndolo físicamente y disparándole en la pierna.

Paramédicos de la Cruz Verde lo atendieron en el lugar, mientras la vivienda quedó asegurada por autoridades para la investigación.

Ejecutan a joven en Tlaquepaque

El hecho más grave ocurrió nuevamente en Tlaquepaque, donde un joven de 19 años perdió la vida tras un ataque armado en la colonia Las Juntas.

El herido fue trasladado a la Cruz Verde Marcos Montero, pero falleció debido a un disparo en la cabeza. Mientras que en el sitio del ataque se localizaron múltiples casquillos percutidos, lo que apunta a una agresión directa. La Fiscalía del Estado ya abrió una carpeta de investigación.

Autoridades investigan múltiples hechos en la ZMG

Los distintos incidentes reflejan una jornada compleja en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde elementos de seguridad y la fiscalía trabajan para esclarecer los casos. Los hechos dejan una pregunta urgente sobre la mesa: ¿qué está pasando con la seguridad y el entorno social en una de las zonas más importantes del país?

