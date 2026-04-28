VIDEO: ¡Indignación en Puebla! Captan a patrulla arrastrando un perro en San Felipe Xochiltepec

¡Trato inhumano! Una patrulla fue captada arrastrando a un perro por las calles de Xochiltepec, Puebla, el lomito estaba amarrado de las patas traseras, colgado de la parte de atrás de la unidad; vecinos señalaron que el vehículo recorrió varias calles. Lo hechos quedaron en video.

Patrulla arrastra a perro amarrado de patas; imágenes sensibles

Al ver como llevaban al animal, vecinos de la zona lograron capturar el video en el que se muestra como la patrulla arrastra al perro por las calles de la zona, lo que provocó la indignación de miles de personas en redes sociales, exigiendo justicia por el animal.

En el video se puede ver como el perro va amarrado de las patas traseras a la unidad, mientras arrastra su cara contra el pavimiento, un acto que sorprendió a los vecinos.

Un grupo de lomitos corren detrás de la patrulla, mientras sueltan algunos ladridos.

¿Qué dicen las autoridades sobre el caso del perro arrastrado en Puebla?

Tras los señalamientos, las autoridades se disculparon e informaron que esto no era un caso de maltrato animal, ya que se trataba del cadáver de un perro que habían levantado por una denuncia vecinal.

Según lo informes, los policías acudieron al lugar tras una denuncia en la que se reportaban olores fétidos a causa del animal muerto.

Al parecer, los elementos de seguridad levantaron el cadáver del perrito y lo sujetaron en la parte trasera de la patrulla; sin embargo, un tope provocó que el cuerpo del animal se resbalara y terminara fuera de la unidad policíaca.

De acuerdo con la versión de las autoridades, al ver lo que había pasado, el elemento a cargo detuvo el vehículo de inmediato para asegurar el cadáver del perrito y posteriormente ser llevado al panteón municipal.

"Durante el trayecto, al pasar por un reductor de velocidad, el cuerpo se resbaló y fue arrastrado unos metros", explican las autoridades municipales a través de un comunicado.