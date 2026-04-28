¿Seguridad o peligro? Denuncian a conserje por espiar a niñas en baños de una primaria en Puebla

La comunidad escolar de la primaria "María del Rosario Graciela Hidalgo Moreno", ubicada en el estado de Puebla, se encuentra en medio de una crisis tras revelarse una serie de conductas inapropiadas por parte de un conserje, pues padres denuncian que este espiaba a niñas en los baños.

Un grupo de padres de familia alzó la voz para exponer que el encargado de la limpieza de la institución presuntamente utilizaba los sanitarios para vigilar a las alumnas.

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Según los testimonios, el sujeto aprovechaba una pequeña abertura situada en la palanca de las cajas de agua para observar a las niñas sin que estas se percataran, una práctica que habría pasado desapercibida por mucho tiempo.

Padres de familia de la primaria "María del Rosario Graciela Hidalgo Moreno", en Puebla, denunciaron que un conserje espiaba a niñas en los baños, observándolas a través de una ranura.



Aseguran que la situación llevaba meses ocurriendo. También señalan presunto acoso sexual que… pic.twitter.com/BowWjooSPY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 28, 2026

Los familiares de las víctimas sostienen que este esquema de espionaje no fue un evento aislado, sino que se mantuvo activo durante varios meses.

La indignación escaló cuando los padres afirmaron contar con evidencia contundente, incluyendo material fotográfico y grabaciones de video que demuestran cómo se vulneraba la intimidad de los estudiantes en un espacio donde deberían tener privacidad total.

Los denunciantes recalcaron que es inaceptable que los menores sufran este tipo de acosos en el colegio, especialmente cuando en sus hogares se respeta plenamente su integridad.

Investigaciones por acoso y complicidad en la dirección

El conflicto no se limita únicamente a las acciones del conserje. Las quejas presentadas ante la opinión pública también apuntan a un presunto caso de acoso sexual que involucraría no solo al trabajador de mantenimiento, sino también a la máxima autoridad de la escuela.

Las acusaciones señalan que tanto el empleado como la directora de la institución estarían relacionados en conductas irregulares desde hace más de un año.

Esta situación ha generado un clima de desconfianza absoluta hacia la gestión del plantel, ya que los padres consideran que la protección de los niños fue ignorada de manera sistemática.

Respuesta oficial y destitución de los implicados

Después de que los tutores organizaran diversas manifestaciones para exigir justicia y seguridad, las instancias educativas finalmente tomaron cartas en el asunto. Se informó que, como consecuencia directa de las presiones y las denuncias públicas, los dos señalados han sido separados de sus funciones.

No obstante, la medida llega con un retraso considerable, pues tuvo que transcurrir un año desde que iniciaron las irregularidades para que se hiciera efectivo el retiro de sus cargos.

La preocupación actual de las familias radica en que, a pesar de las pruebas presentadas y de contar con los orificios detectados en los baños como evidencia física, el tiempo de respuesta fue demasiado lento.

