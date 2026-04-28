¡Desperdicio de agua en Acapulco! Mega fuga provocada por un tubo roto lanza chorro de agua de varios metros

¡Mega fuga de agua en Acapulco! El puerto ubicado en Guerrero enfrentó afectaciones viales durante la mañana de este 28 de abril, ¿por qué?, un chorro enorme que sobresalía de las calles de la Avenida Cuauhtémoc y la Vía Rápida (antes Diego Hurtado de Mendoza).

El chorro de varios metros de altura fue ocasionado por trabajos en la vialidad, que habrían roto un tubo por donde pasaba el agua potable.

¿Qué provocó la mega fuga de agua en Acapulco?

Según medios locales, todo ocurrió cuando un operador de maquinaria pesada, que realizaba trabajos de mantenimiento para el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), sobre la calle Hurtado de Mendoza, golpeó accidentalmente el tubo principal de conducción.

El impacto fue tan fuerte que la tubería colapsó de inmediato, liberando la presión del agua con una fuerza tal que el chorro era visible desde distintos puntos del puerto, dejando una estampa de desperdicio que circuló rápidamente en redes sociales.

Cierran Avenida Cuauhtémoc en Acapulco por fuga

Debido a la magnitud de la fuga, las autoridades locales decidieron cerrar la circulación sobre la Avenida Cuauhtémoc, justo a la altura de una conocida sucursal bancaria.

El carril que se dirige hacia una tienda departamental quedó completamente inhabilitado, lo que obligó a desviar el flujo vehicular hacia las calles aledañas para evitar que los carros quedaran varados en la zona inundada.

Cierran vialidad por trabajos para contener la fuga de agua

Para quienes transitan por el centro, la recomendación es evitar el entronque con la Vía Rápida. Agentes de tránsito están desviando el tráfico por la imposibilidad de pasar por la zona.

Miles de litros perdidos entre la escasez de Acapulco

La fuga provocó diversas reacciones en redes sociales, en las cuales también se recrimina al gobierno local por el gran desperdicio.

Hace apenas unos meses, se reportó la falta de agua en cuatro escuelas de la entidad, donde los alumnos no podían usar ni los baños de su institución educativa.

✅ #ACAPULCO | FONATUR ROMPE TUBERÍA PRINCIPAL Y PROVOCA MEGA FUGA



Obras de FONATUR en la calle Hurtado de Mendoza fracturaron el tubo maestro de agua potable 💧, disparando un chorro visible desde Cuauhtémoc y la Vía Rápida. El carril con dirección a Sears opera en riesgo de… pic.twitter.com/qDzcE6s8hx — Acapulco Verdad (@Acapulco_Verdad) April 28, 2026

¿Cuánto tardará la reparación de la fuga?

Hasta el momento, se reporta presencia de trabajadores en la zona, aunque no han dado un tiempo estimado para restablecer la circulación y que la vialidad circule con normalidad.