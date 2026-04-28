“Bienvenido a la vida": Así recibieron a Leo, pequeño de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, que venció el cáncer

Hay días que se quedan grabados para siempre, y para un pequeño, el pasado 15 de abril fue el inicio de su nueva vida. En una primaria de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, alumnos organizaron una gran fiesta, pues Leo superó el cáncer.

Los pasillos se llenaron de globos blancos y amarillos, y el murmullo de los niños no era por el recreo, sino por la celebración que habían organizado para el pequeño de 9 años de edad.

Así recibieron al pequeño Leo en su escuela tras superar el cáncer

En cuanto Leo cruzó la puerta de su escuela, los aplausos estallaron. Sus amigos y maestros formaron una hilera larga, para recibirlo después de superar el linfoma de Hodgkin. Leo caminaba emocionado, sosteniendo una cartulina donde se leía con orgullo: “Vencí el cáncer”.

El momento, capturado en video y compartido por la cuenta de TikTok de Leo y su mamá, muestra cómo los abrazos no se hicieron esperar.

Leo recorrió un largo camino para poder superar el cáncer

Detrás de esa sonrisa en el patio de la escuela hay meses de un proceso muy duro. La mamá de Leo fue la encargada de documentar en redes sociales la realidad de la enfermedad: las visitas constantes al hospital, el cansancio de las quimioterapias y los días en que el ánimo flaqueaba.

El diagnóstico cambió para siempre el pasado 15 de abril, cuando Leo fue declarado oficialmente libre de cáncer, dejando atrás los días de hospital para volver a jugar y estudiar.

¿Qué es el linfoma de Hodgkin que padecía Leo?

La enfermedad que Leo enfrentó es un tipo de cáncer que ataca el sistema linfático, que es básicamente el "ejército" de nuestro cuerpo encargado de combatir infecciones. El linfoma de Hodgkin provoca que unas células llamadas linfocitos crezcan de manera anormal y se amontonen en los ganglios.

Aunque suena aterrador, es un tipo de cáncer que, si se detecta a tiempo, puede derivar en la recuperación.

Leo agradeció a sus compañeros después de la bienvenida

"Muchas gracias a todos por este bonito detalle", escribió Leo en sus redes sociales tras ver la respuesta de su comunidad.

El caso de Leo no solo es una historia de felicidad, sino también un recordatorio para los padres de familia sobre la importancia de estar atentos a cualquier síntoma, como bultos en el cuello o cansancio extremo en los niños.