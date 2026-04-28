Investigan abuso en Yucatán: Señalan a Germán C., padre del presidente municipal de Celestún, por agresión sexual

Agentes de la policía estatal de Yucatán confirmaron la investigación en contra de Germán C., papá del presidente municipal de Celestún, señalado por abuso sexual contra una menor de edad.

De acuerdo a los hechos, el padre del morenista Germán Cahuich, habría sido acusado directamente por una niña de 12 años de obligarla a tener encuentros sexuales bajo presión.

PADRE DEL ALCALDE MORENISTA DE CELESTÚN PAGABA POR ACOSTARSE CON UNA NIÑA DE 12 AÑOS



CELESTÚN, Yucatán.- Agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) realizaron una diligencia en Celestún, por una denuncia contra Germán Cauich, padre del alcalde Germán Cahuich Pinto, de… pic.twitter.com/sMT2bkYd6o — Vigia Ciudadano (@VigiaCiudadano7) April 26, 2026

Menor denuncia a Germán C. tras meses de abuso

La investigación se comenzó después de que la menor relató las agresiones que vivió por parte del acusado desde hace meses.

La menor indicó que se vio presionada a acudir tres veces a un sitio conocido como "Los Cuartitos", donde el sujeto habría vulnerado la integridad física de la denunciante.

Niña de 12 años relata lo que pasó después del abuso en Yucatán

Unas horas más tarde, después del encuentro, la menor declaró haber recibido una remuneración económica por parte de Germán C., además de un teléfono celular como regalo.

Según medios locales, el lugar llamado "Los Cuartitos", se encuentra muy cerca de la vivienda del político morenista que actualmente encabeza la presidencia municipal de Celestún.

Abuso sexual a menor habría ocurrido desde diciembre del año pasado

Los hechos relatados por la menor, señalan que la agresión ocurrió desde diciembre del año 2025 y habrían continuado hasta que la víctima decidió acudir a las autoridades correspondientes.

La niña habría accedido a acudir a los encuentros por amenazas de parte del agresor, relacionadas a material con el que contaba la persona.

MORENA ESTA PODRIDO



🚨 Grave denuncia en Celestún, Yucatán

El padre del alcalde morenista Germán Cahuich Pinto es investigado por la Policía Estatal de Investigación por presuntamente pagar por tener relaciones sexuales con una niña de 12 años.

Los hechos habrían ocurrido en… pic.twitter.com/8CqfAQiwVF — José Díaz (@JJDiazMachuca) April 27, 2026

¿Cuánto podría enfrentar en la cárcel el agresor que cometió abuso sexual?

Las sanciones por un delito de esta magnitud, se castigan con penas rigurosas.

La legislación varía si se aplica el Código Penal Federal (para delitos de competencia federal o en ciertas circunstancias) o los Códigos Penales Estatales.

Pena base: Va de los 6 a los 13 años de prisión y multas económicas.

Agravantes: La pena puede aumentar hasta en una mitad más (llegando a casi 20 años) si:

- Existe una relación de parentesco, tutela, o autoridad.

- Se utiliza violencia física o psicológica.

- El agresor es un servidor público.

¿Qué va a pasar con Germán C.?

Que la víctima haya hecho la denuncia es un gran avance. Por ahora se espera que las autoridades continúen con las investigaciones y diligencias para determinar si el señalado es culpable de todo lo que declaró la víctima.