¿Qué provocó el accidente de los mexicanos cerca del Everest?

En las últimas horas, México recibió la noticia de un accidente trágico en las cordilleras del Himalaya, muy cerca del Monte Everest, donde lamentablemente una familia de turistas mexicanos falleció luego de que se estrellara el helicóptero que los trasladaba para apreciar la montaña más grande del mundo.

Lamentablemente, los cinco miembros de la familia, junto al piloto de origen nepalí, fallecieron tras el impacto y sus cuerpos tuvieron que ser rescatados por autoridades locales, quienes ahora están en resguardo y a la espera de lo que determinen los familiares en México.

Ante esta situación, el equipo de Hechos AM entrevistó al embajador de México en la India, Federico Salas, para esclarecer un poco la tragedia en Nepal y la situación con el traslado de las víctimas a su tierra natal, quienes eran originarios de Nuevo León.

“Hemos estado en contacto con la familia, también con las autoridades en Nepal. Aquí se deben llevar a cabo una serie de trámites que llevan tiempo (para la extradición de los cuerpos). Hemos estado al tanto para tratar de agilizar lo más posible todos los trámites legales y operativo”, expresó el funcionario.

Accidente en el Everest: ¿Qué provocó el accidente de los mexicanos en Nepal?

Posteriormente dio a entender que los familiares están ante la decisión de cremar los cuerpos en Nepal o, en su lugar, realizar el trámite para trasladar los cuerpos completos a México.

“Es importante que tengamos decisiones, por parte de ellos, sobre los destinos que le quieren dar a los cuerpos. Ya sea que se cremen en Nepal o se envíen los cuerpos. Es un tema que estamos tratando”, afirmó el embajador.

¿Qué ocasionó el accidente aéreo cerca del Everest que mató a una familia mexicana?

Respecto a la pregunta sobre qué detonó el accidente cerca del Monte Everest, Federico Salas explicó al equipo de Hechos AM que ya se abrió una investigación impulsada por el gobierno de Nepal para esclarecer los hechos; sin embargo, hasta el momento la principal hipótesis establece que fueron las complicadas condiciones climatológicas las que provocaron el choque del helicóptero.

“La información preliminar que se tiene es que hubo condiciones climatológicas adversas, que es lo que provocó el accidente”, afirmó el embajador de México en la India. “En todo caso, ayer el gobierno de Nepal ordenó una investigación y nombró un comité que está encabezado por un alto funcionario del Ministerio de Turismo de ese país para tratar de determinar si hubo alguna otra razón”, sentenció.

México está de luto: paisanos pierden la vida en su intento por conocer el #Everest 🏔️



Sólo querían conocer la montaña más alta del mundo, pero tan sólo 10 minutos después de que el helicóptero que los llevaría emprendió el vuelo, la nave sufrió un accidente del que no salieron… pic.twitter.com/RRBCkcN34f — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 12, 2023

En los próximos días se dará a conocer el resultado de las indagatorias y se determinará si existió algún otro factor, pero hasta el momento se sabe que el helicóptero perdió comunicación 10 minutos después del despegue y que el clima pudo dificultar las maniobras del piloto antes del accidente.

¿Cuántos accidentes aéreos han ocurrido cerca del Everest?

“Es muy frecuente este tipo de viajes en la zona del Himalaya”, aseguró Salas esta mañana, pues es común el viaje aéreo para conocer el Everest y sus alrededores. “Desafortunadamente, en lo que va del año ha habido tres incidentes aéreos trágicos en Nepal. No quiero decir que esto sea atribuible a fallas en el sistema de operación, pero no es la primera vez que se dan estos lamentables incidentes”, sentenció.

