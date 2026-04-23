Fuga química en Virginia Occidental desata emergencia: mueren dos trabajadores y decenas de afectados tras accidente

Un accidente por una fuga química en una planta de Virginia Occidental, Estados Unidos, dejó al menos dos personas muertas y decenas de trabajadores intoxicados la tarde de este miércoles 22 de abril.

La emergencia se registró durante labores internas dentro de una instalación industrial, donde una reacción inesperada generó la liberación de gases peligrosos.

El incidente ocurrió en el condado de Kanawha de Virginia Occidental, dentro de una planta dedicada al procesamiento de materiales; autoridades confirmaron que la fuga se originó mientras empleados realizaban tareas relacionadas con el cierre parcial de operaciones, un momento considerado crítico por el riesgo de reacciones químicas inestables.

Qué provocó la fuga química en Virginia Occidental

De acuerdo con los primeros reportes, la fuga química se produjo tras una reacción violenta entre sustancias, entre ellas ácido nítrico y otros compuestos, lo que generó la liberación de gases tóxicos en cuestión de segundos; trabajadores que se encontraban en el área comenzaron a presentar síntomas inmediatos, lo que obligó a evacuar la zona.

Especialistas en emergencias explicaron que este tipo de accidentes suele ocurrir en fases de transición dentro de las plantas, como el inicio o cierre de procesos; en este caso, la reacción química se salió de control de manera instantánea, provocando la exposición directa de quienes se encontraban en el lugar.

El gas liberado, identificado en algunos reportes como sulfuro de hidrógeno, es altamente peligroso; se caracteriza por un olor similar al de huevos podridos y puede causar irritación, dificultad para respirar, dolor en el pecho y, en exposiciones prolongadas o intensas, la muerte.

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#Breaking

🚨A chemical leak at an Institute, #West_Virginia, silver recovery business killed two people & sent 20 others to the hospital, authorities said pic.twitter.com/plXtvZBHvj #USA

📹A “chemical release” at the Ames Goldsmith manufacturing facility in Institute, West… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) April 23, 2026

Heridos, evacuación y respuesta de emergencia tras accidente

Tras la fuga química, equipos de emergencia acudieron al sitio; varios de los primeros respondientes también resultaron afectados durante la atención, lo que complicó las labores iniciales; algunos trabajadores fueron trasladados en ambulancias, mientras que otros tuvieron que ser llevados en vehículos particulares ante la urgencia.

En total, entre 30 y 40 trabajadores resultaron afectados, de los cuales, al menos 19 fueron hospitalizadas tras el accidente; la mayoría presentó síntomas de intoxicación, mientras que uno de los casos se mantiene en estado grave bajo observación médica.

Las autoridades ordenaron un resguardo en la zona cercana a la planta como medida preventiva; esta restricción se mantuvo durante varias horas hasta que se descartó un riesgo mayor para la población.