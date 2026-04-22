¡Alerta en los cielos! ¿Por qué la aerolínea Lufthansa cancela 20,000 vuelos?

Hoy, 22 de abril de 2026, el Grupo Lufthansa ha confirmado el recorte masivo de sus operaciones de corta distancia desde sus hubs en Frankfurt y Múnich, una medida que busca ahorrar de inmediato 40,000 toneladas de combustible ante la crisis energética más aguda de la década.

Esta drástica reducción responde directamente al estallido de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, que ha provocado un cierre efectivo del Estrecho de Hormuz. Para la aviación europea, esto es un golpe duro: por esa vía circula el 50% de las importaciones de queroseno de la región, y con el paso bloqueado, el precio del jet fuel se ha disparado un 70% en apenas dos meses, volviendo las rutas regionales "financieramente inviables".

La Agencia Internacional de Energía advierte que a Europa le quedan apenas seis semanas de reservas de combustible, Lufthansa ha decidido sacrificar su red regional, cerrando prácticamente su servicio CityLine. Destinos como Stuttgart, Gdańsk, Liubliana y Wrocław han sido eliminados de la programación estival, y la aerolínea ya advierte que muchos de estos recortes podrían ser permanentes en caso de tomar la decisión de cambiar su esquema de rutas.

No es la única aerolínea con problemas con el suministro de combustible

Pero el problema no es solo alemán. Estamos viendo un efecto dominó donde KLM ya canceló 80 vuelos en Ámsterdam, Ryanair advierte que solo tiene suministro asegurado hasta finales de mayo, y easyJet reporta pérdidas millonarias por la volatilidad de precios. La Unión Europea ha tenido que intervenir de emergencia, creando un "observatorio de combustible" para intentar racionar las reservas existentes y evitar un colapso total de la conectividad.

Si tienes un boleto para volar con la aerolínea en los próximos seis meses, el escenario es el siguiente en caso de cancelación: podrás recibir un reembolso o una reubicación en vuelos alternativos aerolíneas asociadas. Lufthansa asegura que mantendrá sus conexiones de larga distancia, pero a un costo de eficiencia mayor. Estamos ante el final de la era o al menos una pausa larga de los vuelos baratos en Europa.

